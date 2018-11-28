Украинский МИД отправил россиянам ноту протеста в связи с арестом моряков

Украина требует от России соблюдения всех прав военнопленных и немедленного возвращения их на родину.

МИД требует от РФ допустить к морякам Международный Красный Крест и вернуть их в Украину EPA/UPG

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Министерство иностранных дел Украины отправило МИД РФ ноту протеста в связи с продолжением содержания под стражей 24 украинских моряков с захваченных 25 ноября военных кораблей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

“Очередная нота протеста отправлена в связи с продолжением Россией противоправных действий в отношении военнослужащих ВМС Украины - членов экипажей украинских военных катеров “Бердянск“, “Никополь“ и буксира “Яны Капу“, - говорится в сообщении.

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Российской стороне предъявлено категорическое требование немедленно освободить из-под стражи захваченных граждан Украины и обеспечить их безопасное возвращение домой, подчеркивают дипломаты.

“Украинская сторона требует безотлагательного и в полном объеме обеспечения всех законных прав захваченных граждан Украины, предусмотренных Женевской конвенцией от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными, а также допуска к ним представителей Международного Комитета Красного Креста“, - отмечается в заявлении МИД.

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Напомним, Киевский районный “суд“ Симферополя за последние двое суток арестовал на два месяца всех 24 украинских моряков с захваченных Россией военных кораблей.

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