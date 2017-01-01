На Луганщине в ДТП на мосту погибли два человека

Водитель грузовика FAW столкнулся с автомобилями ГАЗ-2217, Daewoo и Suzuki Vitara, которые остановились на красный свет светофора.

В городе Сватово произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли два человека и еще пять получили ранения. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в Луганской области в среду, 28 ноября.

Авария произошла на автомобильном мосту через реку Красная. Водитель грузового автомобиля FAW, который перевозил песок, столкнулся с автомобилями ГАЗ-2217, Daewoo и Suzuki Vitara. Они двигались в попутном направлении и перед мостом остановились на красный свет светофора.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы. Устанавливаются обстоятельства аварии.

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Накануне стало известно, что на Буковине произошло автопроисшествие, в результате которого погибла супружеская пара.

Также сообщалось, что в Черниговской области в результате столкновения маршрутки с прицепом грузовика пострадали 10 человек.

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