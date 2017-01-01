У Путина назвали темы встречи с Трампом

На встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, которая состоится 1 декабря в Буэнос-Айресе, обсудят вопросы двусторонних отношений, разоружения, обеспечения стабильности в мире и региональной проблематики, в том числе, инцидент в Керченском проливе. Об этом в среду, 28 ноября, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет ТАСС .

"Пока могу подтвердить, что стороны условились о месте и времени проведения такой встречи", - подчеркнул представитель Кремля.

Говоря о формате готовящегося контакта, Ушаков сообщил, что предусматривается разговор в формате тет-а-тет, затем, после беседы с глазу на глаз к диалогу должны подключиться ключевые члены обеих делегаций. "Что касается нашей стороны, то мы исходим из того, что разговор в Буэнос-Айресе будет продолжением переговоров в Хельсинки", - отметил он.

Он пояснил, что среди наиболее вероятных тем для обсуждения можно выделить три группы вопросов. "Первое - это, естественно, вопросы обеспечения стратегической стабильности, разоруженческое досье", - сказал Ушаков.