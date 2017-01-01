На Донбассе за день ранены два бойца – штаб

Сепаратисты применяли запрещенные Минскими соглашениями минометы 82-го калибра, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

С начала нынешних суток подразделения сепаратистов на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. Применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Ранения получили два бойца ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в среду, 28 ноября.

Отмечается, что из минометов 82-го калибра, станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял позиции у хутора Вильный.

По опорным пунктам у Шумов и Новгородского велся огонь из стрелкового оружия, а вблизи Песков – из гранатометов.

В штабе подчеркнули, что ситуация в зоне ООС остается контролируемой.

Напомним, за сутки 27 ноября на Донбассе зафикисировали пять вражеских обстрелов. Тогда ВСУ не понесли потерь. Сепаратисты применяли минометы калибра 82-мм возле Водяного.

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