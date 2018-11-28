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В Херсонской области могут изъять турбазы для ВСУ

Комментариев: 4
Глава Генического района Александр Воробьев благодарен руководству Украины за военное положение в Херсонской области.

Глава Генической районной госадминистрации Александр Воробьев готов изъять на время у предпринимателей турбазы вдоль Арабатской Стрелки, чтобы разместить как можно большее количество военнослужащих.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщают НикВести в среду, 28 ноября.

"Ко мне поступил вопрос от руководства страны, сколько я могу разместить здесь, на месте военных. Я при представителях СМИ отмечу, что я размещу тут столько военных, сколько будет необходимо для защиты нашей с вами территории и всей Украины. А это 40 километров Арабатской стрелки. Все базы отдыха", – сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что "не будет слушать слюни и сопли" некоторых руководителей учреждений, которые будут говорить, что они уже запечатали помещения на зимний период.

"Все откроем, а кого-то отправим куда надо и на сколько нужно", – отметил чиновник.

Также он поблагодарил руководство Украины за объявление военного положения в Херсонской области, поскольку Генический район расположен рядом с аннексированным Крымом.

Как известно, закон о военном положении вступил в силу сегодня, 28 ноября. Закон утверждает президентский указ о введении военного положения на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины в Азово-Керченской акватории.

Президент Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение, которое введено в части страны до 26 декабря.

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Теги: Крым, Херсонская область, военные, ВСУ, военное положение, Военное положение в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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drozdikus    28.11.2018, 22:05
Оценка:  +1
drozdikus
люди вкладывали деньги и тут х.уясь забрали))лладно бы у черновецкой д.уры забрали, там окромя перхоти нех. забирать... шлава шлаве.......
Patriot2017    28.11.2018, 21:24
Оценка:  0
Patriot2017
А с каким оскалом и злобой он обращается к гражданам Украины.Власть почувствовал.
kasatka222    28.11.2018, 21:12
Оценка:  +3
kasatka222
он придурок,или претворяется??? И много таких , которым мерещится наступление россиян???
lalikana    28.11.2018, 21:07
Оценка:  +4
lalikana
Вот и началось отжатие имущества и т.д.,а верещали,что этого не будет.
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