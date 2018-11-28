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Германия не готова отправить в Черное море корабли и призывает всех к сдержанности

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 18
Правительство ФРГ не прислушалось к призыву украинского посла Андеря Мельника.
Пресс=секретарь немецкого правительства надеется на снижение градуса конфликта
Пресс=секретарь немецкого правительства надеется на снижение градуса конфликта

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Правительство ФРГ отказалось от идеи украинского посла Андрея Мельника об отправке немецких военных кораблей в Черное море.

Об этом заявил пресс-секретарь федерального правительства Штеффен Зайберт, передает DW. По мнению Зайберта, сейчас главное – это сдержанность и диалог, и "Германия добивается от обеих сторон сдержанности и снижения эскалации". В то же время пресс-секретарь правительства призвал Россию освободить 24 арестованных после захвата кораблей моряков и вернуть Украине сами корабли.

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По словам Зайберта, для России нет оправданию использованию военной силы 25 ноября.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Германия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, включая наше право на судоходство в Керченском проливе. Тем не менее, в вопросе новых санкций ФРГ пока не определилась, говорят в немецком МИД.

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Зайберт добавляет, что для расширения списка санкций необходимо одобрение всеми странами ЕС (пока заявлялось о возможной поддержке 6-7 стран – прим. ред.). Действующие санкции ЕС продлил до 31 января 2019 года. 

Напомним, 25 ноября военные РФ захватили три украинских военных корабля с 24 моряками на борту, обвинив в провокации украинскую сторону.

После этого Верховная Рада ввела в 10 областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории военное положение сроком на 30 дней.

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Мининфраструктуры усилило охрану аэропортов и вокзалов, а россиян стали ограничено пропускать в Украину и через пункты пропуска в оккупированный Крым.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Россия, Украина, Германия, Черное море, санкции
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Комментариев (18)
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apollon    29.11.2018, 10:52
Оценка:  -4
apollon
Германия и росия - союзники начавшие втору. мировую напав и разделив Польшу, не могут друг друга обижать так как их наионалистические идеи живы в обоих странах хоть и пытаются прикрывать их масками!
lalikana    29.11.2018, 11:24
Оценка:  +1
lalikana
а , ты, в курсе, как Польша участвовала в территориальном разделе с фашисткой Германией близ лежащих с ней стран???
Операторська    29.11.2018, 09:58
Оценка:  0
Операторська
сумно стає, коли подивишся на цих заклопотаних лицемірів-балакунів ... Переляк потроху проходить, їм треба газ і торгувати ...
fkrfyfan    29.11.2018, 07:58
Оценка:  +9
fkrfyfan
За шоколадную воровскую власть никто своих граждан подставлять не будет
Колишній-східняк    29.11.2018, 05:55
Оценка:  -13
Колишній-східняк
Они все еще надеются на то, что раша далеко...
Катилин    29.11.2018, 07:41
Оценка:  +9
Катилин
Они как раз знают, что она близко.
Негорро    29.11.2018, 02:00
Оценка:  +12
Негорро
И знову зрада!)))))Клоуны,как же вы смешны со своими призывами!)))))
colavova    29.11.2018, 02:45
Оценка:  -12
colavova
россия зовёт - вот это клоунада
NOREGA    29.11.2018, 00:25
Оценка:  +11
NOREGA
Понятно дело, только, что Биг мир сообщил, что США совершили очередное военное преступление в Афганистане, разбомбили с бомбардировщиков и убили мирную семью из 30 человек, а Петр Пиночет поддерживает США и соответственно соучастник
shurag    29.11.2018, 00:46
Оценка:  -12
shurag
иди лучше китайцам пожалуйся, они же ПОКА до поры и до времени ваши друзья
    28.11.2018, 23:18
Оценка:  -8
Германия увиливает от войны с Пидо рассией, а придётся!...
Катилин    29.11.2018, 07:45
Оценка:  +8
Катилин
Крайний раз, когда в Германии переписывали историю, они как раз по шапке получили. Растут, учатся, надоело на тех же граблях скакать. История написана не дэсыдэнтамы и патриотами, учит людей реально смотреть на то что было и прогнозировать будущее ещё со школы. Думаю поэтому и не хотят.
doc1    28.11.2018, 22:57
Оценка:  -7
doc1
Конечно не направит, Германия еще мечтает провести парад с *уйлом на Крещатике. По типу как в Бресте!
shurag    28.11.2018, 23:05
Оценка:  -11
shurag
ты имел в виду в Мацкве на красной площадке возле вовы ленина?
shurag    28.11.2018, 22:40
Оценка:  -8
shurag
гансы потратили почти все деньги бюджета на ёлку, на флот не осталось
colavova    28.11.2018, 22:46
Оценка:  -10
colavova
если немцев не будет в чёрном море, то русские будут в балтийском
doc1    28.11.2018, 22:58
Оценка:  -11
doc1
На чем плять они там будут? На байдарках???
shurag    28.11.2018, 23:07
Оценка:  -10
shurag
руцские будут на надувных матрасах
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