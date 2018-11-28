Германия не готова отправить в Черное море корабли и призывает всех к сдержанности

Правительство ФРГ не прислушалось к призыву украинского посла Андеря Мельника.

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Правительство ФРГ отказалось от идеи украинского посла Андрея Мельника об отправке немецких военных кораблей в Черное море.

Об этом заявил пресс-секретарь федерального правительства Штеффен Зайберт, передает DW. По мнению Зайберта, сейчас главное – это сдержанность и диалог, и "Германия добивается от обеих сторон сдержанности и снижения эскалации". В то же время пресс-секретарь правительства призвал Россию освободить 24 арестованных после захвата кораблей моряков и вернуть Украине сами корабли.

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По словам Зайберта, для России нет оправданию использованию военной силы 25 ноября.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Германия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, включая наше право на судоходство в Керченском проливе. Тем не менее, в вопросе новых санкций ФРГ пока не определилась, говорят в немецком МИД.

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Зайберт добавляет, что для расширения списка санкций необходимо одобрение всеми странами ЕС (пока заявлялось о возможной поддержке 6-7 стран – прим. ред.). Действующие санкции ЕС продлил до 31 января 2019 года.

Напомним, 25 ноября военные РФ захватили три украинских военных корабля с 24 моряками на борту, обвинив в провокации украинскую сторону.

После этого Верховная Рада ввела в 10 областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории военное положение сроком на 30 дней.

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Мининфраструктуры усилило охрану аэропортов и вокзалов, а россиян стали ограничено пропускать в Украину и через пункты пропуска в оккупированный Крым.