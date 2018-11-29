В Запорожье не смогли лишить русский язык статуса регионального

Запорожский городской совет не поддержал решение об отмене регионального статуса русского языка в городе.



Городской совет Запорожья провалил голосование относительно предоставления русскому языку в Запорожье статуса регионального, сообщает

Городской совет Запорожья провалил голосование относительно предоставления русскому языку в Запорожье статуса регионального, сообщает УНН

Депутаты в ходе заседания в среду, 28 ноября, рассмотрели проект решения Об отмене решений Запорожского городского совета.



Проектом решения предусмотрена отмена решений горсовета О предоставлении русскому языку в городе Запорожье статуса регионального языка, О ретрансляции российских телевизионных каналов в запорожских кабельных сетях и защите прав жителей г. Запорожья на информацию 2008 года, О создании условий для дальнейшего развития русского языка в городе Запорожье 2007 года, О проведении в городе Запорожье совещательного опроса граждан (консультативного референдума) по выявлению воли граждан города Запорожье по предоставлению русскому языку статуса государственного языка наряду с украинским 2009 года.



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