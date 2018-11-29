В Запорожье не смогли лишить русский язык статуса регионального
Запорожский городской совет не поддержал решение об отмене регионального статуса русского языка в городе.
Городской совет Запорожья провалил голосование относительно предоставления русскому языку в Запорожье статуса регионального, сообщает УНН.
Депутаты в ходе заседания в среду, 28 ноября, рассмотрели проект решения Об отмене решений Запорожского городского совета.
Проектом решения предусмотрена отмена решений горсовета О предоставлении русскому языку в городе Запорожье статуса регионального языка, О ретрансляции российских телевизионных каналов в запорожских кабельных сетях и защите прав жителей г. Запорожья на информацию 2008 года, О создании условий для дальнейшего развития русского языка в городе Запорожье 2007 года, О проведении в городе Запорожье совещательного опроса граждан (консультативного референдума) по выявлению воли граждан города Запорожье по предоставлению русскому языку статуса государственного языка наряду с украинским 2009 года.
Проект решения поддержали 22 депутата. Голосовали "против" – 0. Не проголосовали – 19 народных избранников. Таким образом, решение не было принято.
Напомним, ранее во Львовской, Житомирской и Тернопольской областях ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.
Напомним, ранее во Львовской, Житомирской и Тернопольской областях ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.
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