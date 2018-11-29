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В Запорожье не смогли лишить русский язык статуса регионального

Комментариев: 2
Запорожский городской совет не поддержал решение об отмене регионального статуса русского языка в городе.
Запорожский горсовет не поддержал отмену регионального статуса русского языка
Запорожский горсовет не поддержал отмену регионального статуса русского языка
1news.zp.ua

Городской совет Запорожья провалил голосование относительно предоставления русскому языку в Запорожье статуса регионального, сообщает УНН.
 
Депутаты в ходе заседания в среду, 28 ноября, рассмотрели проект решения Об отмене решений Запорожского городского совета.
 
Проектом решения предусмотрена отмена решений горсовета О предоставлении русскому языку в городе Запорожье статуса регионального языка, О ретрансляции российских телевизионных каналов в запорожских кабельных сетях и защите прав жителей г. Запорожья на информацию 2008 года, О создании условий для дальнейшего развития русского языка в городе Запорожье 2007 года, О проведении в городе Запорожье совещательного опроса граждан (консультативного референдума) по выявлению воли граждан города Запорожье по предоставлению русскому языку статуса государственного языка наряду с украинским 2009 года.
 
Проект решения поддержали 22 депутата. Голосовали "против" – 0. Не проголосовали – 19 народных избранников. Таким образом, решение не было принято.

Напомним, ранее во Львовской, Житомирской и Тернопольской областях ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

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Теги: Русский язык, Запорожье, русский региональный, русский язык как региональный
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Vesna_Krasna2    29.11.2018, 00:58
Оценка:  0
Vesna_Krasna2
Это очень даже хорошо.
степовик    29.11.2018, 00:41
Оценка:  0
степовик
Всякому городу свой нрав и права
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