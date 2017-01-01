Заболеваемость гриппом в Украине за неделю выросла почти на 10%
Всего за неделю в Украине заболели 178 352 человека, 69% из которых – дети в возрасте до 17 лет.
В течение последней недели в Украине выросла заболеваемость на грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) на 8,2%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в среду, 28 ноября.
Всего за неделю заболели 178 352 человека, 69% из которых – дети в возрасте до 17 лет. Уровень заболеваемости вырос на 8,2% и составил 463,3 на 100 тысяч населения. В целом по Украине уровень заболеваемости на 10,7% ниже эпидемического порога.
По результатам лабораторного исследования 35 человек в 20% выделен вирус гриппа типа А. Также за неделю зарегистрировано 67 случаев гриппоподобного заболевания и 38 случаев тяжелой острой респираторной инфекции.
С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 102 тысячи человек. Летальных случаев от гриппа не зарегистрировано.
Напомним, две недели назад в Украине зафиксировали первый подтвержденный случай заболевания гриппом. Глава Минздрава Ульяна Супрун посоветовала, что делать при первых симптомах гриппа.
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