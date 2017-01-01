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Конфликт на Азове: Киев обратился в трибунал ООН

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МИД Украины проинформировал Международный трибунал ООН об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе.
Украина обратилась в международный трибунал после инцидента в Керченском проливе
Украина обратилась в международный трибунал после инцидента в Керченском проливе
ФСБ Росії


Министерство иностранных дел Украины проинформировало Международный трибунал ООН по морскому праву об осложнении ситуации вокруг прохода судов страны через Керченский пролив, сообщает пресс-служба ведомства.

"Украина обратила внимание на продолжающуюся практику дискриминационного преследования украинских и иностранных судов, которые планируют пройти через Керченский пролив в Мариуполь, Бердянск и другие украинские порты", – говорится в сообщении.

В МИД Украины заявили, что задержание украинских судов в Керченском проливе свидетельствует о сознательной и целенаправленной эскалации со стороны России.

Напомним, 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих. Под арестом оказались 24 моряка.

ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Россия назвала действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". Страны обменялись нотами протеста. В связи с конфликтом в Керченском проливе Украина ввела военное положение в 10 областях.

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Теги: Украина, ООН, Керченский пролив, трибунал
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Источник: korrespondent.net

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