Конфликт на Азове: Киев обратился в трибунал ООН

МИД Украины проинформировал Международный трибунал ООН об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе.

Украина обратилась в международный трибунал после инцидента в Керченском проливе ФСБ Росії



Министерство иностранных дел Украины проинформировало Международный трибунал ООН по морскому праву об осложнении ситуации вокруг прохода судов страны через Керченский пролив, сообщает пресс-служба ведомства.

"Украина обратила внимание на продолжающуюся практику дискриминационного преследования украинских и иностранных судов, которые планируют пройти через Керченский пролив в Мариуполь, Бердянск и другие украинские порты", – говорится в сообщении.

В МИД Украины заявили, что задержание украинских судов в Керченском проливе свидетельствует о сознательной и целенаправленной эскалации со стороны России.

Напомним, 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих. Под арестом оказались 24 моряка.

ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Россия назвала действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". Страны обменялись нотами протеста. В связи с конфликтом в Керченском проливе Украина ввела военное положение в 10 областях.

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