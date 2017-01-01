Итоги 28 ноября: Захват ТРЦ в Киеве и выборы в Грузии

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Радикалы захватили торговый центр в Киеве: женщина стала президентом Грузии. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Националисты захватили торговый центр в Киеве

В Киеве около 200 активистов националистической организации Сокол зашли в ТРЦ Ocean Plaza с флагами своей организации и заявили о захвате здания. “Мы берем Ocean Plaza под свой контроль“, - заявили националисты. Радикалы требуют закрыть ТРЦ, принадлежащий, по их словам, российским бизнесменам.

Администрация Ocean Plaza объявила об эвакуации посетителей и персонала из-за того, что националисты подожгли дымовые шашки.

В Украине начало действовать военное положение

На сайте официальной газеты Верховной Рады Голос Украины опубликовали закон № 2630-VIII об утверждении указа президента о введении военного положения.

Закон утверждает президентский указ о введении военного положения на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории. Закон и утвержденный им указ начинают действовать в день официальной публикации.

Нацбанк объяснил резкое падение курса гривны

Резкое подорожание доллара в обменниках обусловлено последними новостями психологического фактора, заявили в Национальном банке Украины. “Мы ожидаем, что после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит уменьшение маржи на проведение операций по обмену валюты, и курс гривны на наличном рынке вновь вернется к рыночному уровню, определенному фундаментальными факторами“, - сообщили в НБУ.

Почаевскую лавру вернули Кременецкому заповеднику

Кабинет министров отменил решение об исключении из состава Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в Тернопольской области.

Указанным документом в 2003 году из состава заповедника были исключены: Успенский собор, Троицкий собор, монастырские кельи, Архиерейский дом, колокольня и надвратный корпус.

Президентом Грузии стала женщина

Центризбирком Грузии объявил о победе Саломе Зурабишвили на выборах президента после обработки голосов с 99,7% избирательных участков.

Политик набрала 59,56% голосов, а ее соперник по второму туру Григол Вашадзе – 40,44%. По оценкам комиссии, за Зурабишвили отдали голоса 1146063 человека, за Вашадзе – 778167 избирателей.

Кремль отказал Порошенко в телефонном разговоре с Путиным

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил запрос со стороны Украины на проведение телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко.

По его словам, при подготовке такого рода контактов оценивается целый ряд факторов, в частности, совместимость графиков для такого разговора, а также делается анализ целей, которые та или иная сторона ставит перед таким разговором. “С учетом этого запрос был, а разговора не было“, - подчеркнул Ушаков.