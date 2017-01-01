Сутки на Донбассе: 14 обстрелов, ранены двое бойцов ВСУ

За сутки четверо боевиков были уничтожены и еще один - ранен.

Ситуация на Донбассе в районе проведения ООС 28 ноября оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

По данным штаба, боевики 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом, противник четыре раза применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

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“За прошедшие сутки, враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Луганское, Шумы, Новгородское, Пески, Марьинка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово.

Войска противника вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из 82-мм минометов враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Крымского, хутора Вильного и Гнутово. Опорные пункты наших войск вблизи Луганского оккупанты подвергли огневому воздействию из 120-мм минометов.

“В результате боевых действий, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения“, - сказано в сообщении.

Вместе с тем в штабе сообщили, что с начала текущих суток противник дважды обстрелял оборонительные укрепления украинских войск. ВВблизи Тарамчука и Гнутово сепаратисты вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, 28 ноября, четверо боевиков были уничтожены и еще один - ранен.

Как сообщалось 28 ноября, военным немедленно повысят зарплату в случае вторжения РФ.