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В Харькове водителя маршрутки приговорили к тюрьме за смерть пассажирки

Комментариев: 1
Из маршрутки во время движения выпала пассажирка. После недели, проведенной в коме, женщина умерла.
Водитель маршрутки получил тюремный срок
Водитель маршрутки получил тюремный срок
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Орджоникидзевский райсуд Харькова приговорил к четырем годам тюрьмы 51-летнего водителя маршрутного автобуса, по вине которого пожилая пассажирка выпала из автобуса и умерла от полученной травмы.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

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“Водитель автобуса приговорен к 4 годам за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что события, за которые осудили водителя, произошли в конце ноября 2012 года. Водитель автобуса не убедился, что дверь транспортного средства плотно закрылась, и продолжил движение. В этот момент на лестнице у входа стояли двое пассажиров. На ходу дверь внезапно открылась и люди выпали прямо на дорогу. В результате аварии 71-летняя женщина получила серьезную травму головы. Пенсионерка неделю находилась в коме, спасти ее врачам не удалось.

Другой пассажир, стоявший у двери, серьезных повреждений не получил. Приговор суда не вступил в силу, поскольку в настоящее время идет время на апелляционное обжалование.

Напомним, 14 ноября в одесской больнице умерла 41-летняя жительница Беляевского района, которая получила травмы, когда на ходу выпала из маршрутки. 

Ранее, 9 ноября, в Черкассах на глазах у полиции из маршрутки выпала пассажирка, водитель при этом продолжил движение.

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Теги: Харьков, суд, пассажиры, прокуратура, маршрутка
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Комментариев (1)
Fon_Pascha    29.11.2018, 10:40
Оценка:  +2
Fon_Pascha
а по зАйцевой и отровскому тишина полная, денег нет -сиди! власть упырей в действии
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