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"Я вас не понимаю": капитан захваченного буксира просил в "суде" переводчика

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 13
Капитан украинского буксира Яны Капу Олег Мельничук на так называемом "суде" заявил, что не признает себя виновным .
Мельничуку, как и остальным морякам, дали два месяца
Мельничуку, как и остальным морякам, дали два месяца
facebook.com/anton.naumlyuk

Капитан украинского буксира Яны Капу Олег Мельничук, который был захвачен россиянами в Керченском проливе во время атаки кораблей РФ, на “суде“ в Симферополя попросил переводчика, воспользовавшись своим правом.

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Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил его адвокат Эдем Семедляев.

“Все было, как под копирку, всех 24 моряков. Ему тоже избрали меру пресечения на два месяца, до 25 января 2019 года. Он воспользовался правом на переводчика, заявил, что не полностью понимает, ему предоставили переводчика с русского на украинский и с украинского на русский. Также он в суде заявил, что не признает себя виновным, считает себя непричастным к этому делу и готов отстаивать свою невиновность в любом месте, в том числе и в судах“, - рассказал адвокат.

Он также добавил, что не знает где на данный момент содержатся украинские пленные моряки, но сообщил, что его подзащитного содержали в изоляторе в городе Белогорск.

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“Мы общались, но недолго - несколько минут. Согласовали позицию по делу, согласовали, что данное решение будем обжаловать. Подробности я не смог выяснить“, - отметил Семедляев. 

Он также отметил, что россияне нигде не указывают статус моряков как военнопленный и судят их как простых гражданских.

Напомним, в аннексированном Крыму 28 ноября прошли последние суды над моряками. РФ арестовала всех 24 моряков на два месяца.

Ранее, начальник Аппарата главы СБУ Игорь Гуськов назвал имена украинских контрразведчиков, которые пребывали на захваченных Россией украинских кораблях.

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Теги: Крым, Симферополь, украинские моряки, военнопленные, буксир Яны Капу
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Комментариев (17)
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МСергей    29.11.2018, 10:21
Оценка:  0
МСергей
Bigmir на русском.
Рейтинг?
Rangol    29.11.2018, 10:21
Оценка:  0
Rangol
Легко проверят, на каком языке он учился в школе и т.д. И за обман следствия дадут по максимуму уголовной статьи
farfalle    29.11.2018, 10:14
Оценка:  0
farfalle
Ну прибавят лишний год дурачку за кривляние. Делов то?
apollon    29.11.2018, 10:21
Оценка:  0
apollon
прибавят твоему твоим илипутинам по десяточке в Гааге за военную агресию против сувенного государства на его територии!
Peyot    29.11.2018, 10:08
Оценка:  -3
Peyot
всю неделю наблюдается активность кремлевских ботов какой с 2014 небыло. все повылазили до одного и много новых. понимают илипутины что они переступили черту открытой агрессии против суренной страны на ее территории это вам уже не басли окурка про зеленых человечков крыма и отпускников донбаса!
Peyot    29.11.2018, 10:08
Оценка:  -4
Peyot
Это 100% трибунал в Гааге всему руководству креммля!
farfalle    29.11.2018, 10:15
Оценка:  0
farfalle
Тебе если что-то не укладывается в твоем колхозном мозжечке, сразу - кремлевские боты?
Охота на ведьм?
apollon    29.11.2018, 10:23
Оценка:  0
apollon
farfalle "охота на ведьм" вам новую отмазку методичке прописали)))) очень оригинально)))) стакан боярышника тому кто придумал)))))
Peyot    29.11.2018, 10:04
Оценка:  -1
Peyot
Это вам не руские офицеры которые попав в плен начинают сопли жевать и плакать что они не хотели они не знали они думали что защищают мир во всем мире... н уи дабльше по списку про старенькую маму и малолетних деишек....
джеки21    29.11.2018, 10:04
Оценка:  -1
джеки21
не неси бред
Peyot    29.11.2018, 10:05
Оценка:  -3
Peyot
ты или поставь плавающий айпишник или не пытайся выдавать свои 100500 руских какунтов за разных людей)))) бот кремлевский))))
джеки21    29.11.2018, 10:07
Оценка:  +1
джеки21
Виолетка, мне до тебя далекоооо
Peyot    29.11.2018, 10:09
Оценка:  -3
Peyot
джеки21 ну это многое обьясняет. если ты видиш здесь виолету)))
Peyot    29.11.2018, 10:10
Оценка:  -1
Peyot
джеки21 хорошо что ты хоть не отрицаеш что кремлевский бот)))
джеки21    29.11.2018, 10:12
Оценка:  +2
джеки21
Да мы все у вас кремлевские, не надоело
kasatka222    29.11.2018, 10:01
Оценка:  0
kasatka222
Причесон уже об интеллекте говорит многое
lalikana    29.11.2018, 09:59
Оценка:  +1
lalikana
цирк продолжается, героев из себя строить будут, ну-ну
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