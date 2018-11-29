"Я вас не понимаю": капитан захваченного буксира просил в "суде" переводчика

Капитан украинского буксира Яны Капу Олег Мельничук на так называемом "суде" заявил, что не признает себя виновным .

Капитан украинского буксира Яны Капу Олег Мельничук, который был захвачен россиянами в Керченском проливе во время атаки кораблей РФ, на “суде“ в Симферополя попросил переводчика, воспользовавшись своим правом.

Читай также: Крымчане собрали в помощь украинским морякам продукты, одежду и деньги

Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил его адвокат Эдем Семедляев.

“Все было, как под копирку, всех 24 моряков. Ему тоже избрали меру пресечения на два месяца, до 25 января 2019 года. Он воспользовался правом на переводчика, заявил, что не полностью понимает, ему предоставили переводчика с русского на украинский и с украинского на русский. Также он в суде заявил, что не признает себя виновным, считает себя непричастным к этому делу и готов отстаивать свою невиновность в любом месте, в том числе и в судах“, - рассказал адвокат.

Он также добавил, что не знает где на данный момент содержатся украинские пленные моряки, но сообщил, что его подзащитного содержали в изоляторе в городе Белогорск.

Читай также: Есть лишь один способ: Кравчук об освобождении моряков

“Мы общались, но недолго - несколько минут. Согласовали позицию по делу, согласовали, что данное решение будем обжаловать. Подробности я не смог выяснить“, - отметил Семедляев.

Он также отметил, что россияне нигде не указывают статус моряков как военнопленный и судят их как простых гражданских.

Напомним, в аннексированном Крыму 28 ноября прошли последние суды над моряками. РФ арестовала всех 24 моряков на два месяца.

Ранее, начальник Аппарата главы СБУ Игорь Гуськов назвал имена украинских контрразведчиков, которые пребывали на захваченных Россией украинских кораблях.