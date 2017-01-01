Волкер прокомментировал слухи о военной базе США в Украине

Он отметил, что у США и Украины существует "нормальное здоровое оборонное сотрудничество".

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что официальному Вашингтону ничего неизвестно о переговорах относительно размещения в Украине постоянной американской военной базы.

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В интервью DW Волкер сказал, что у США и Украины существует “нормальное здоровое оборонное сотрудничество“.

“Помогаем организационно, помогаем проводить реформу вооруженных сил, чтобы у них был современный мощный оборонительный потенциал. И намерены и дальше сотрудничать с Киевом в этой сфере“, - отметил он.

Информацию о переговорах Украины и США относительно размещения на украинской территории американской военной базы распространили российские СМИ.

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко приветствовал результаты работы украинско-американской Комиссии стратегического партнерств и отметил надежную основу для наращивания успеха двустороннего сотрудничества в разных сферах.