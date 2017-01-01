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ЧП в Каменце: Треть города осталась без света и тепла

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Городские власти в 7:30 провели оперативное совещание .
Проблемы пытаются устранить технические бригады
Проблемы пытаются устранить технические бригады
khm.depo.ua

В Каменеце-Подольском Хмельницкой области из-за короткого замыкания вышла из строя секция одной из подстанций, во многих районах города ночью отключилось электричество и теплоснабжение.

Об инциденте сообщил мэр Каменца Михаил Симашкевич в Facebook.

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“В 7:30 созвал оперативное совещание из ситуации, которая сложилась сегодня ночью, когда треть города оказалась без света и тепла. Вследствие короткого замыкания временно вышла из строя секция подстанции Северная. На данный момент свет есть везде, кроме района Новой стройки. В местах, где еще есть какие-то проблемные вопросы, работают технические бригады“, - написал мэр.

Также Симашкевич отметил, что горожанам нужно быть готовыми к тому, что в течение дня еще будут проводиться аварийные отключения по 15-20 мин, чтобы наладить систему.

Как сообщалось 17 ноября, в Луганске жители остались без света, воды и связи.

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Теги: электричество, Хмельницкая область, свет, тепло
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