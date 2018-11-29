Появились интересные детали по делу убийства Гандзюк

Один из участников ВСК сказал, что о приблизительной картине событий уже имеет представление.

В полиции Херсона подтвердили, что один из руководителей правоохранителей региона, напрямую причастный к расследованию дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, оказался кумом подозреваемого Сергея Торбина.

Читай также: Гандзюк в больнице назвала фамилию организатора нападения - мэр Херсона

Об этом стало известно во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады, передает Insider.

Отмечается, что речь идет о “херсонском полицейском руководящей должности К.“.

“Они не отрицали, но “успокоили“, что как только это выяснили, то сразу перевели его работать на другую должность, которая уже не имела отношения к следствию“, - сообщили участники комиссии.

Журналисты предположили, что кумовство выяснилось, когда подозрение уже объявили Торбину и компании.

Читай также: Убийство Гандзюк: В Херсоне задержали Павловского

“Это значит, что до этого, во время этапа следствия, когда вину пытались повесить на экс-подозреваемого Новикова, не последней фигурой следствия был кум нынешнего подозреваемого в организации убийства Кати Гандзюк. Остается открытым вопрос роли К. в формировании первой, “ложной“ (чтобы не сказать “подставной“) версии с Новиковым“, - сказано в материале.

На ВСК был также задан вопрос о том, чтобы получить копии материалов служебной проверки по эпизоду объявления подозрения и задержания Новикова, из которого впоследствии, под давлением данных журналистских расследований, подозрение сняли и отпустили.

“Кто подавал ходатайство в суд на его арест, кто инициировал его задержания? Нам нужно выяснить. Они действительно говорили, что проводили такую проверку, но якобы не нашли никаких нарушений. Один из членов комиссии предложил, чтобы комиссия изучила материалы проверки, чтобы дать свою оценку “, - сообщил источник.

Один из участников комиссии сказал, что о приблизительную картину событий уже имеет представление, и также считает, что эту же картину видят и правоохранители, “но большой вопрос, будут ли они работать по ней“, отметил он.

Читай также: В Херсоне прощаются с Екатериной Гандзюк

Напомним, в конце июля Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. В результате нападения она получила ожоги 30% тела. 4 ноября женщина скончалась в больнице.

По делу Гандзюк задержаны пять подозреваемых: организатор, соучастники, исполнитель и водитель. Двое - Сергей Торбин и Никита Грабчук - находятся под стражей. Остальные - под домашним арестом. К концу года их дело должны передать в суд. Имена заказчиков пока неизвестны.