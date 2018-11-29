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Украина намерена просить перекрыть для России пролив Босфор

Комментариев: 6
Командующий ВМС хочет добиться от мирового сообщества признания факта агрессии РФ в Керченском проливе против украинских кораблей.
Командующий ВМС сослался на конвенцию Монтре
Командующий ВМС сослался на конвенцию Монтре
EPA/UPG

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил, что Украина намерена просить Турцию о закрытии для РФ пролива Босфор, как реакцию на недавние действия России в отношении украинских кораблей.

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Об этом он рассказал на 2-й Международной конференции по вопросам морской безопасности, передает УНИАН.

По словам Воронченко, для дальнейших ответных действий необходимо, чтобы мировое сообщество признало факт агрессии против украинской стороны. 

“В связи с этим и нормами конвенции Монтре, а именно - 19-й пункт, будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике для того, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права“, - сказал командующий ВМС.

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Он пояснил данное обращение тем, что Азовское и Черное море являются первыми пунктами для установления доминирующего положения в Балтийском море, в Арктике, на Среднем и Дальнем Востоке.

Напомним, вечером 25 ноября стало известно, что у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате нападения были ранены шесть украинских военнослужащих. 

В РФ подтвердили задержание кораблей ВМС Украины во время которого российская сторона применила оружие. ФСБ России обвинила украинскую сторону в “опасных маневрах“ во время захода в “закрытую акваторию территориального моря РФ“.

Позднее, 28 ноября, всем 24 пленным украинским морякам вынесли приговоры об аресте на 2 месяца.

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Теги: ВМС ВСУ, Воронченко, Босфоров, пролив, Турция, агрессия РФ
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Комментариев (6)
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Коляка    29.11.2018, 11:57
Оценка:  -1
Коляка
Турки не дураки, они клиетов терять не захотят, тем более при таком экономическом положении! Так что это всё перёдж в муку
КимЧенПых    29.11.2018, 11:49
Оценка:  0
КимЧенПых
Украина намерена просить.....
Колишній-східняк    29.11.2018, 11:24
Оценка:  +2
Колишній-східняк
И Гибралтар.
Rangol    29.11.2018, 11:21
Оценка:  -2
Rangol
Хоть бы не позорился, Россия соблюдает правила прохода проливов. Заранее предупреждает. Оружие на кораблях только зачехленное
Колишній-східняк    29.11.2018, 11:25
Оценка:  0
Колишній-східняк
Дык и Украина в нейтральных водах все правила соблюдала. И что?
apollon    29.11.2018, 11:27
Оценка:  -2
apollon
росия соблюдает правила? какие правила вы соблюдаете? ты вон даже правило закусывать не соблюдаешь... терористы окупанты а теперь еще и пираты... помалкивал бы. Гаага уже неотвратима!
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