Украина намерена просить перекрыть для России пролив Босфор

Командующий ВМС хочет добиться от мирового сообщества признания факта агрессии РФ в Керченском проливе против украинских кораблей.

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил, что Украина намерена просить Турцию о закрытии для РФ пролива Босфор, как реакцию на недавние действия России в отношении украинских кораблей.

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Об этом он рассказал на 2-й Международной конференции по вопросам морской безопасности, передает УНИАН.

По словам Воронченко, для дальнейших ответных действий необходимо, чтобы мировое сообщество признало факт агрессии против украинской стороны.

“В связи с этим и нормами конвенции Монтре, а именно - 19-й пункт, будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике для того, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права“, - сказал командующий ВМС.

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Он пояснил данное обращение тем, что Азовское и Черное море являются первыми пунктами для установления доминирующего положения в Балтийском море, в Арктике, на Среднем и Дальнем Востоке.

Напомним, вечером 25 ноября стало известно, что у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате нападения были ранены шесть украинских военнослужащих.

В РФ подтвердили задержание кораблей ВМС Украины во время которого российская сторона применила оружие. ФСБ России обвинила украинскую сторону в “опасных маневрах“ во время захода в “закрытую акваторию территориального моря РФ“.

Позднее, 28 ноября, всем 24 пленным украинским морякам вынесли приговоры об аресте на 2 месяца.