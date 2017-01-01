Полицейские на Прикарпатье гонялись за вооруженным и пьяным чиновником

Правоохранителям пришлось устроить погоню, так как увидев полицейское авто, сельский голова пытался скрыться.

В Тисменицком районе Ивано-Франковской области полицейские задержали вооруженного сельского голову, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом вечером в среду, 28 ноября, сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

“Тисменицким правоохранителям позвонили жители и сказали, что услышали выстрелы. На место выехали правоохранители. Вскоре нарушителя обнаружили и оштрафовали. Речь идет о сельском голове одного из сел Тисменицкого района“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Еще до остановки пытался бежать, увидев полицейское авто. У сельского головы в салоне автомобиля было гладкоствольное охотничье ружье, которое он перевозил и хранил с нарушениями.

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На мужчину правоохранители составили три административных протокола. Ружье было изъято для проведения экспертизы.

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