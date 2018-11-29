Порошенко призвал страны НАТО направить корабли в Азовское море

Присутствие военных кораблей союзников покажет российскому президенту единство западного мира.

По словам Порошенко, Украина для Путина "российская колония" УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны Североатлантического альянса направить военные корабли в Азовское море после атаки России на украинских моряков в Керченском проливе.

Об этом глава государства сказал в интервью немецкой газете Bild.

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Порошенко подчеркнул, что присутствие кораблей НАТО необходимо, чтобы гарантировать безопасность в Азовском море.

“Германия - один из наших ближайших союзников, и мы надеемся, что государства НАТО готовы направить корабли к Азовскому морю, чтобы поддержать Украину и обеспечить безопасность“, - сказал Порошенко.

Президент Украины заявил, что глава РФ Владимир Путин видит себя “российским императором“, а Украину российской колонией.

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“Единственный язык, который Путин понимает, - это сплоченность западного мира“, - подчеркнул Порошенко.

“Мы не можем принять эту агрессивную политику России, сначала это был Крым, затем Восточная Украина, теперь он хочет Азовское море. Германия также должна спросить себя: что сделает Путин в следующий раз, если мы не остановим его?“ - сказал Порошенко.

Напомним, Украина предложила государствам-союзникам НАТО направить несколько своих кораблей в Черное море для обеспечения безопасности в регионе.