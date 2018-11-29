Порошенко призвал страны НАТО направить корабли в Азовское море
Президент Украины Петр Порошенко призвал страны Североатлантического альянса направить военные корабли в Азовское море после атаки России на украинских моряков в Керченском проливе.
Об этом глава государства сказал в интервью немецкой газете Bild.
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Порошенко подчеркнул, что присутствие кораблей НАТО необходимо, чтобы гарантировать безопасность в Азовском море.
“Германия - один из наших ближайших союзников, и мы надеемся, что государства НАТО готовы направить корабли к Азовскому морю, чтобы поддержать Украину и обеспечить безопасность“, - сказал Порошенко.
Президент Украины заявил, что глава РФ Владимир Путин видит себя “российским императором“, а Украину российской колонией.
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“Единственный язык, который Путин понимает, - это сплоченность западного мира“, - подчеркнул Порошенко.
“Мы не можем принять эту агрессивную политику России, сначала это был Крым, затем Восточная Украина, теперь он хочет Азовское море. Германия также должна спросить себя: что сделает Путин в следующий раз, если мы не остановим его?“ - сказал Порошенко.
Напомним, Украина предложила государствам-союзникам НАТО направить несколько своих кораблей в Черное море для обеспечения безопасности в регионе.