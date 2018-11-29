Минкульт под присмотром монахов осматривает мощи и иконы Лавры

В церкви жалуются, что это первая такая проверка за 30 лет, и ее начали аккурат в день начала Рождественского поста.

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В первый день Рождественского поста (28 ноября) сотрудники Министерства культуры начали проверку церковных ценностей Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Об этом сообщает информационная служба УПЦ.

По инициативе Минкульта была создана специальная комиссия для проверки. Ее цель – проверить имеющиеся церковные ценности, начиная с 1988 года – момента открытия монастыря после долгого советского перерыв.

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Сотрудники комиссии осматривают все ценности, включая мощи, отметили в пресс-службе, уточнив, что проверка проходит под наблюдением монахов, надзирателей пещер и членов Духовного собора обители.

Кроме того, к осмотру не допустили женщин, так как им запрещается по церковным канонам находиться в церковном алтаре. “Эта проверка происходит впервые за 30-летнюю историю возрожденной Киево-Печерской Лавры“, - рассказывает информационная служба УПЦ.

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Ранее в Минкульте заявляли о проведении полной инвентаризации икон и других ценностей в храмах УПЦ. При этом такую инвентаризацию по состоянию на конец октября так и не смогли провести в полном объеме. Большинство заповедников, которые относятся к Министерству культуры, так и не смогли выполнить распоряжение по инвентаризации.