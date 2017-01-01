В Крыму развернут систему контроля Рубеж и РЛС Воронеж-М - РосСМИ

Россияне хотят заменить на аннексированном полуострове станцию Днепр, которая ранее принадлежала Украине.

В аннексированном Крыму РФ планирует в 2019 году установить в районе Симферополя автоматизированную систему технического контроля Рубеж и радиолокационную станцию предупреждения о ракетном нападении Воронеж-М.

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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

Указывается, что новую РЛС установят на месте старой станции Днепр, которая ранее принадлежала Украине (РФ арендовала станцию, но позднее договор был разорван).

Собеседник агенства заявил, что новый радар Воронеж-М “существенно превзойдет по своим боевым возможностям станцию Днепр, которая покрывала, в том числе, регион Ближнего Востока и могла видеть пуски баллистических ракет различного базирования на дальности до трех с половиной тысяч километров“.

Система технического контроля Рубеж будет применяться россиянами для контроля за надводной обстановкой “при охране морских границ“.

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По словам источника, Рубеж является новой системой, которую на полуострове еще не применяли.

Сообщается, что система получает информацию от автономных радиотехнических постов. Каждый пост способен вести до 200 целей, определять их координаты, параметры движения и сопровождать, используя оптико-электронные системы.

Напомним, 28 ноября в аннексированном Крыму в направлении Керчи была зафиксирована колонна военной техники, среди которой были береговые ракетные комплексы Бал.

Ранее, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Россия сосредотачивает технику и военных вблизи границ Украины.

Отметим, что в сентября Крыму заступил на боевое дежурство третий дивизион зенитных систем С-400.