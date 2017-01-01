Мэр Покровска хотел сделать своим замом экс-чиновника "ДНР"

После огласки Требушкин, ничуть не смутившись, в соцсети высказал благодарность СБУ "за бдительность".

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Мэр Покровска Руслан Требушкин попал в громкий скандал из-за того, что предложил на должность своего зама кандидатуру Михаила Голубева, который еще в этом году являлся чиновником так называемой “ДНР“.

Об этом сообщает Вчасно.

В сепаратистских СМИ опубликованы более ранние сообщения о том, что Голубев с мая 2017 года до марта 2018 года работал директором коммунального предприятия Управляющая Компания города Горловка, который сейчас является неподконтрольным украинской власти. Также об этом свидетельствуют публикации на сайте “властей ДНР“.

В свою очередь в пресс-службе главы ДонОГА Александра Куця заявили, что чиновника уже уволили.

“Выяснилось, что Требушкин не согласовал кандидатуру Голубева с СБУ. Мэр Покровска должен принести официальные извинения“, — ответили журналистам.

После того, как назначение чиновника из “ДНР“ вызвало резонанс в СМИ и среди общественности, а также после обращения журналистов в ДонОГА, Руслан Требушкин написал на своей странице в Facebook пост, в котором благодарит СБУ за бдительность.

Требушкин сделал вид, что даже не подозревал о подноготной чиновника Скриншот

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“При этом мэр Покровска сделал вид, что якобы не в курсе деятельности Голубева на подконтрольной боевикам территории. Однако информация о Михаиле Голубеве находится в свободном доступе на сайтах оккупационных властей и является прямым доказательством его сотрудничества с ними. Поэтому в Покровске не могли не знать, кого берут на работу в городской совет. Кроме того, Михаил Голубев в 2012 году был осужден за взяточничество“, - пишут журналисты.

Отмечается, что Требушкин планировал, что именно Голубев будет контролировать строительство и восстановление инфраструктуры Покровска на бюджетные деньги и деньги Европейского инвестиционного банка.

“Схема для Донетчины не новая — уже было достаточно прецедентов, когда подрядчики, получив деньги на строительство, исчезали с ними на территории “ДНР“ и “ЛНР“. Связи с представителями оккупированной стороны удобны и выгодны чиновникам со свободной территории Украины“, - сказано в материале.

Напомним, выборы мэра Покровска (бывшего Красноармейска) экс-регионал Требушкин выиграл в 2015 году.

