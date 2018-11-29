Россия отказалась даже по Skype обсуждать захват моряков и кораблей

Представители минского переговорного процесса не смогли уговорить россиян обсудить освобождение военнопленных и возврат наших судов.

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Россия не заинтересовалась идеей обсуждения инцидента на Азовском море в рамках Трехсторонней контактной группы. Об этом рассказала на своей странице в Facebook первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

В рамках минского процесса переговоров Украина вместе с ОБСЕ инициировала встречу трехсторонней группы в скайп-режиме, уточнила Геращенко.

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“Мы настаивали на проведении внеочередной встречи в скайп-режиме, чтобы обсудить дерзкий факт агрессии РФ против территориальной целостности Украины в Азово-Керченской акватории“, - отметила она.

Депутат добавила, что Украина также надеялась обсудить и потребовать немедленного освобождения военнопленных моряков и возврата захваченных судов. Кроме того, Киев волнует разблокировка навигации для украинских и иностранных кораблей в Азовском море.

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“Российская сторона цинично отказалась от такой скайп-встречи. Это второй подряд отказ России садиться за стол переговоров и отвечать на вопросы про агрессию“, - возмутилась Геращенко.

Она говорит, что Украина настаивает на обсуждении провокации и агрессии со стороны РФ сегодня на постоянном совете ОБСЕ в Вене, в присутствии представителя ТКГ посла Мартина Сайдика и председателя СММ ОБСЕ посла Эртурула Апакана.

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Напомним, 25 ноября военные РФ захватили три украинских военных корабля с 24 моряками на борту, обвинив в провокации украинскую сторону. После этого Верховная Рада ввела в 10 областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории военное положение сроком на 30 дней.

Мининфраструктуры усилило охрану аэропортов и вокзалов, а россиян стали ограничено пропускать в Украину и через пункты пропуска в оккупированный Крым.