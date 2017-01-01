Как будут платить субсидии в 2019 году по новым правилам

На каждого получателя субсидий будет открыт счет в банке depositphotos.com

Министерство социальной политики Украины разработало проект постановления о монетизации субсидий.

Об этом LIGA.net рассказал глава директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко.

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“Мы не меняем процедуру назначения субсидий. Получателю надо подать заявление в орган соцзащиты населения и дать разрешение на обработку персональных данных банком. Затем происходит электронный обмен информацией между органом социальной защиты, Минсоцполитики, банком и предприятием, которое предоставляет услугу“, - отметил Музыченко.

В Минсоцполитики отметили, что на каждого получателя субсидий будет открыт счет в банке, предположительно в “Ощадбанке“, куда будут зачисляться средства. По словам Музыченко, с этого счета деньги будут списываться для предоставления субсидий.

Если потребитель потратил меньше средств, чем предусмотрено существующими нормами, то остаток после завершения отопительного сезона переводится на личный счет потребителя. Для этого ему необходимо посетить отделение банка и написать заявление, поясняют в министерстве.

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“Потребитель сможет пользоваться этими деньгами по своему усмотрению. Но это возможно только при отсутствии задолженности за уплату коммунальных услуг“, - сообщил Музыченко.

Напомним, Украина предоставила право выбора для народа: пользоваться в отопительный сезон льготой или субсидией.

Позже журналисты разобрались, что выгоднее выбрать и как сэкономить при переходе с субсидий на льготы (и наоборот) в течении года.