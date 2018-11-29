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Украина потребует пересмотреть указанные в Минских соглашениях границы

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 2
Россия не соблюдает правила передвижения по акватории Азовского и Черного морей, указанные в последнем варианте соглашений и международных договорах.
Марчук считает, что указанные в Минских соглашениях границы уже не актуальны
Марчук считает, что указанные в Минских соглашениях границы уже не актуальны
Facebook/marchuk.yevgen

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Украинская сторона предлагает провести ревизию выполнения Минских соглашений. Об этом заявил представитель Трехсторонний контактной группы Евгений Марчук, пишет Главком.

По словам политика, нынешняя граница оккупированных территорий не соответствует указанной в соглашениях, ведь в 2015 году было согласованы условия передвижения, в том числе, по Азово-Черноморской акватории.

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“С тех пор никакие патрули не допускаются, чтобы соблюдение этого соглашения проверить. То есть Путин не придерживается того, что сам подписывает“, - пояснил Марчук.

Он добавил, что Украина будет инициировать создание рабочей группы по установлению границы на море.

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При этом Марчук не верит, что Россия согласится на такие переговоры. Тем не менее, агрессия Украины на Азовском море прекратила дискуссии о том, стоит или не стоит денонсировать соглашение о совместном использовании акватории двух морей, заявил политик.

“Своими действиями РФ перечеркнула соглашение о российско-украинской межгосударственной границе, - подчеркнул Марчук. - Если бы завтра открывалась Генассамблея ООН, сделала бы РФ такую ​​провокацию? Думаю, что нет“.

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Напомним, 25 ноября военные РФ захватили три украинских военных корабля с 24 моряками на борту, обвинив в провокации украинскую сторону.

После этого Верховная Рада ввела в 10 областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории военное положение сроком на 30 дней. 

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Теги: Минск, переговоры, границы, Украина, Россия, Азов, Марчук, ТКГ
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Комментариев (2)
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apollon    29.11.2018, 12:58
Оценка:  +3
apollon
нет смысла договариватся с рашей они не выполняли никогда и не будут выполнят своих обещаний и договоров. как говорил один умный человек и политик мирового уровня: "договора с росией не стоят даже бумаги на которых они написаны"!
Бувший_східняк    29.11.2018, 13:39
Оценка:  +1
Бувший_східняк
отто фон бисмарк
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