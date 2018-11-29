В Кривом Роге из-за кредита мужчина покончил с собой

У 27-летнего парня образовалась задолженность по банковскому кредиту.

В Ингулецком районе Кривого Рога в среду, 28 ноября, местный житель совершил самоубийство.

Об этом сообщает Первый Городской.

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Трагедия произошла около 23:45. В квартире на улице Груни Романовой 27-летний мужчина повесился на ремне на газовой трубе под потолком.

Предсмертной записки погибший не оставил. По словам жены, поводом к суициду возможно был долг по кредиту. Правоохранители направили тело на экспертизу.

Как сообщалось, в Николаеве покончил с собой ветеран АТО, мужчина после возвращения с войны ездил на заработки в Россию.