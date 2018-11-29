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Президент принял решение, на которое не способны Зеленский, Вакарчук и другие артисты, – эксперт

Комментариев: 8
Президент принял решение, на которое не способны Зеленский, Вакарчук и другие артисты, – эксперт

Введя военное положение для защиты Украины, президент Петр Порошенко принял жесткое и правильное решение, на которое не способны претендующие на пост главы государства артисты. Такое мнение высказал политический эксперт Андрей Кононенко на своей странице в Facebook.

"Критическая ситуация с захватом наших кораблей в Керченском проливе интересна также и в разрезе будущих выборов. Потому что то, что четко сделал президент, – решительно ввел военное положение, чтобы защитить страну от вполне вероятной эскалации конфликта – вряд ли сделают Зеленский, Вакарчук и другие артисты", – уверен Кононенко.

По его мнению, качества, присущие шоуменам, мало подходят для человека, который в критический момент должен принимать четкие и подчас жесткие решения.

"Да, они (артисты, – ред.) могут быть милыми ребятами, хорошими актерами, просто приятными в общении людьми. Они могут весело шутить в эфире, генерировать качественный музыкальный контент. Но мы все понимаем, что в аналогичной ситуации они бы не смогли повести себя так же жестко, четко и решительно", – подчеркнул эксперт.

Он также пояснил, каких качеств, по его мнению, недостает претендующим на пост главы государства артистам.

"Пост президента в современной Украине – прежде всего тяжелая ноша, очень большая ответственность. Для того чтобы быть главой воюющего государства, надо иметь жесткий внутренний стержень, постоянную готовность к решительным действиям по защите страны. И даже самый большой актерский или исполнительский талант тут, увы, никак не поможет", – констатировал Андрей Кононенко.

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Комментариев (9)
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AntiOlgino    29.11.2018, 13:40
Оценка:  +2
AntiOlgino
Какого они постоянно лепят каких-то "виртуальных" Зеленских и Вакарчуков, которые не изъявляли желания вообще выдвигаться кандидатами???
Глод    29.11.2018, 13:32
Оценка:  -1
Глод
Важен результат, а не само решение. Посмотрим каков он будет.
ГалутинаНеТупая_    29.11.2018, 13:09
Оценка:  0
ГалутинаНеТупая_
петушковый "эксперт" вторит хозяину.
apollon    29.11.2018, 13:01
Оценка:  -3
apollon
Пока все ватники, боты и главное карликовое ухло поливают грязью Пороха я буду за него голосовать. А как перетанут значит продался как юлька рабик и другие рыгионалы!
ГалутинаНеТупая_    29.11.2018, 13:10
Оценка:  +2
ГалутинаНеТупая_
вот из-за таких как ты, страна в такой *опе.
Коляка    29.11.2018, 12:59
Оценка:  +2
Коляка
Такое ощущение, что Украиной правят шизофреники.... Причём все....
AntiOlgino    29.11.2018, 13:42
Оценка:  0
AntiOlgino
Вы как-то можете охарактеризовать категорию тех, кого российское руководство назначает "управляющими" на оккупированных территориях Украины?
Российское руководство устраивает конкурс какой-то на самых "конченых" для этих должностей своих исполнителей?
AntiOlgino    29.11.2018, 13:44
Оценка:  0
AntiOlgino
Понятно, что никакие Захары, Плотники, Пушилы, Пасечники и т.д. вообще ничего не решают и вояки им не подчиняются, но это же просто жесть - так плевать на местных.
alex-zol    29.11.2018, 12:54
Оценка:  +2
alex-zol
лижите, лижите, Вам рейтинг не поднять.... до свидания наш ласковый мишка, возвращайся в свой сказочный лес)))
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