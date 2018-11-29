Президент принял решение, на которое не способны Зеленский, Вакарчук и другие артисты, – эксперт

Введя военное положение для защиты Украины, президент Петр Порошенко принял жесткое и правильное решение, на которое не способны претендующие на пост главы государства артисты. Такое мнение высказал политический эксперт Андрей Кононенко на своей странице в Facebook.

"Критическая ситуация с захватом наших кораблей в Керченском проливе интересна также и в разрезе будущих выборов. Потому что то, что четко сделал президент, – решительно ввел военное положение, чтобы защитить страну от вполне вероятной эскалации конфликта – вряд ли сделают Зеленский, Вакарчук и другие артисты", – уверен Кононенко.

По его мнению, качества, присущие шоуменам, мало подходят для человека, который в критический момент должен принимать четкие и подчас жесткие решения.

"Да, они (артисты, – ред.) могут быть милыми ребятами, хорошими актерами, просто приятными в общении людьми. Они могут весело шутить в эфире, генерировать качественный музыкальный контент. Но мы все понимаем, что в аналогичной ситуации они бы не смогли повести себя так же жестко, четко и решительно", – подчеркнул эксперт.

Он также пояснил, каких качеств, по его мнению, недостает претендующим на пост главы государства артистам.

"Пост президента в современной Украине – прежде всего тяжелая ноша, очень большая ответственность. Для того чтобы быть главой воюющего государства, надо иметь жесткий внутренний стержень, постоянную готовность к решительным действиям по защите страны. И даже самый большой актерский или исполнительский талант тут, увы, никак не поможет", – констатировал Андрей Кононенко.