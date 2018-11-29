В Кремле назвали идею кораблей НАТО на Азове частью электоральных планов Порошенко

В России негативно восприняли призыв президента Украины направить в Азовское море корабли Альянса.

России не понравилась идея кораблей НАТО в Азовском море EPA/UPG

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В России негативно восприняли призыв президента Украины Петра Порошенко направить в Азовское море корабли НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По мнению Пескова, сама постановка вопроса нацелена на дальнейшее провоцирование напряженности.

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Он подчеркнул, что это продолжает провокационную линию, в основе которой лежат внутриполитические интересы Петра Порошенко, связанные со скорым стартом предвыборной кампании в Украине.

О возможной реакции России на ввод кораблей НАто в акваторию Азовского море в Кремле говорить отказались. “Какие-то эвентуальные рассуждения тут вряд ли уместны“, - считает Песков.

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Напомним, 25 ноября военные РФ захватили три украинских военных корабля с 24 моряками на борту, обвинив в провокации украинскую сторону. После этого Верховная Рада ввела в 10 областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории военное положение сроком на 30 дней.

Все моряки, взятые в плен россиянами, были арестованы оккупационным судом в Симферополе на две месяца - до 25 января, якобы за “нарушение границы“.