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В Кремле назвали идею кораблей НАТО на Азове частью электоральных планов Порошенко

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 3
В России негативно восприняли призыв президента Украины направить в Азовское море корабли Альянса.
России не понравилась идея кораблей НАТО в Азовском море
России не понравилась идея кораблей НАТО в Азовском море
EPA/UPG

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В России негативно восприняли призыв президента Украины Петра Порошенко направить в Азовское море корабли НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По мнению Пескова, сама постановка вопроса нацелена на дальнейшее провоцирование напряженности.

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Он подчеркнул, что это продолжает провокационную линию, в основе которой лежат внутриполитические интересы Петра Порошенко, связанные со скорым стартом предвыборной кампании в Украине.

О возможной реакции России на ввод кораблей НАто в акваторию Азовского море в Кремле говорить отказались. “Какие-то эвентуальные рассуждения тут вряд ли уместны“, - считает Песков.

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Напомним, 25 ноября военные РФ захватили три украинских военных корабля с 24 моряками на борту, обвинив в провокации украинскую сторону. После этого Верховная Рада ввела в 10 областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории военное положение сроком на 30 дней.

Все моряки, взятые в плен россиянами, были арестованы оккупационным судом в Симферополе на две месяца - до 25 января, якобы за “нарушение границы“.

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Теги: Азовское море, НАТО, корабли, Порошенко, Песков, РФ
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Комментариев (3)
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Sancho-s    29.11.2018, 13:25
Оценка:  +2
Sancho-s
Кому ещё не по....й, что говорят в кремле?
Sancho-s    29.11.2018, 13:26
Оценка:  +2
Sancho-s
Вот если бы они что-то хорошее говорили про Украину, это бы насторожило и испугало бы
apollon    29.11.2018, 13:17
Оценка:  +1
apollon
ну вобще вас никто не прашивал. посмотрим как вы будете атаковать корабли нато которы по всем междунарожным нормам получат разрешение от Украины на проход! И как вы будете им доказывать что право окупанта сильнее постановлений ООН!
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