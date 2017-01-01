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Хищение $20 млн Ощадбанка: Дочери депутата Березкина заочно сообщили о подозрении

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Дочь Березкина сейчас находится в Австрии.
Виктория пообещала вернуться в Украину в ближайшее время
Виктория пообещала вернуться в Украину в ближайшее время
Facebook/marchuk.yevgen

Специализированная антикоррупционная прокуратура заочно сообщила дочери депутата Верховной Рады Станислава Березкина (группа Воля народа) Виктории о подозрении в причастности к хищению 20 млн долларов кредитных средств Ощадного банка.

Об этом сообщил прокурор САП Валентин Мусияка, передают Українські Новини.

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По его словам, сообщение о подозрении дочери депутата было объявлено в соответствии с нормами Уголовного процессуального кодекса. Она была уведомлена о подозрении посредством почты и через родственников.

В то же время, по данным источников издания, дочь Березкина по последней информации находится в Австрии и пообещала вернуться в Украину в ближайшее время.

Напомним, по делу о присвоении средств Ощадбанка правоохранители задерживали сына Березкина Максима. 26 октября, Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей и установил залог 5 млн гривен для сына депутата Верховной Рады Станислава Березкина Максима, который подозревается в причастности к хищению 20 млн долларов кредита Ощадбанка. Впоследствии суд отпустил его под залог в 5 млн гривен.

Всего по делу были задержаны 10 человек, которым сообщено о подозрении и избраны меры пресечения. Все они вышли под залог.

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Теги: Ощадбанк, хищение, коррупция, Березкин
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