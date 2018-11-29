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В Крыму развернули четвертый дивизион С-400 Триумф

Комментариев: 2
Зенитные ракетные комплексы развернули недалеко от Джанкоя "для обороны границ".
Накануне, дивизион провел учебные стрельбы
Накануне, дивизион провел учебные стрельбы
mil.ru

Российские войска разместили в аннексированном Крыму вблизи города Джанкой (возле административной границы с Украиной) четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 Триумф.

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О том, что дивизион уже заступил на боевое дежурство сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ РФ капитан второго ранга Алексей Рулев, передает ТАСС.

“Сегодня в Джанкое боевые расчеты ЗРК С-400 Триумф из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне Крыма“, - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Крыму войска РФ планируют в 2019 году установить в районе Симферополя автоматизированную систему технического контроля Рубеж и радиолокационную станцию предупреждения о ракетном нападении Воронеж-М.

До этого, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Россия сосредотачивает технику и военных вблизи границ Украины

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Теги: Крым, аннексия, армия РФ, вооружение, ракетные комплексы, милитаризация, С-400, Тайфун
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Комментариев (2)
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Rangol    29.11.2018, 13:40
Оценка:  0
Rangol
Да сейчас на защиту этих границ брошены лучшие войска ВСУ, даже дети мобилизованы на рытьё окопов после школы в рамках трудовой повинности
apollon    29.11.2018, 13:23
Оценка:  0
apollon
поздно разворачивать крым уже окупирован теперь нужно думать как освободить те самые границы!
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