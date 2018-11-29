В Крыму развернули четвертый дивизион С-400 Триумф

Зенитные ракетные комплексы развернули недалеко от Джанкоя "для обороны границ".

Российские войска разместили в аннексированном Крыму вблизи города Джанкой (возле административной границы с Украиной) четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 Триумф.

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О том, что дивизион уже заступил на боевое дежурство сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ РФ капитан второго ранга Алексей Рулев, передает ТАСС.

“Сегодня в Джанкое боевые расчеты ЗРК С-400 Триумф из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне Крыма“, - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Крыму войска РФ планируют в 2019 году установить в районе Симферополя автоматизированную систему технического контроля Рубеж и радиолокационную станцию предупреждения о ракетном нападении Воронеж-М.

До этого, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Россия сосредотачивает технику и военных вблизи границ Украины.