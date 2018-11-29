В Харьковской области из-за гриппа закрыли 22 школы

В связи с заболеваемостью гриппом ограничительные эпидемические мероприятия полностью или частично были введены в 22 школах области.

В Харьковской области в связи с заболеваемостью гриппом ограничительные эпидемические мероприятия полностью или частично были введены в 22 учебных заведениях.

Об этом со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр Минздрава сообщает в четверг, 29 ноября, УНН.

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“Ограничительные эпидемические мероприятия на сегодня полностью введены в девяти учебных заведениях: пять в Волчанском районе, один - Великобурлукском, один - Золочинском, один - город Люботин и один - в Кубьянском районе. Частично - в 52 классах 13 заведений. Из них десять заведений - Кубьянский район, несколько классов в разных школах, и три заведения, где частично также в некоторых классах, это - Новомосковский район“, - говорится в сообщении.

Также собеседники отметили, что сроки ограничительных мер в каждом заведении зависят от решения руководителя.

“В зависимости от того, с какой даты оно закрылось: здесь есть и по 3 декабря, и до 30 ноября в основном“, - добавили в лаборатории МОЗ.

При этом в лабораторном центре прогнозируют, что заболеваемость будет расти.

“Есть все благоприятные условия для распространения этой инфекции на сегодня. Циркуляция вируса гриппа подтверждена на территории области, это - вирус группы А H3N2 сезонный, который имеет свойства вызывать именно вспышки и приобретать эпидемического распространения“, - сказали собеседники.

Ранее в четырех школах в окрестностях Львова из-за кори приостановили учебный процесс.

Также сообщалось, что в течение последней недели в Украине выросла заболеваемость гриппом и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) на 8,2%.