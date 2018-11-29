Меркель хочет найти общий язык с Россией: "Мы не вводим санкции ради санкций"

Канцлер Германии призывает РФ освободить украинских моряков и вернуть Украине корабли и доступ в море, но при этом призывает нас к диалогу и "разумности".

Ангела Меркель считает, что в эскалации напряженности между Украиной и РФ виноват Путин EPA/UPG

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Запад не будет вводить санкции против России просто ради санкций, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Санкции вводятся, чтобы отстаивать международное право, передает ее слова Reuters.

Немецкий лидер пообещала поднять вопрос инцидента на Азовском море на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20, который пройдет 30 ноября – 1 декабря в Аргентине.

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“Мы вводим санкции, чтобы четко указать, что страны, даже если их территория прилегает к России, имеют право на собственное развитие“, - подчеркнула Меркель.

Она также отметила, что в конфликте между Россией и Украиной нет военного решения, и обвинила Кремль в нарастании напряженности, пишет DW. “Полная вина за ситуацию лежит на президенте России“, - считает политик.

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Меркель призывает Кремль освободить задержанных украинских моряков и не принуждать их к признаниям физическими угрозами, а также вернуть Украине захваченные корабли.

Кроме того, по словам канцлера, важно обеспечить нашей стране военно-морской и торговый доступ к Азовскому побережью.

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Параллельно она призвала украинскую сторону к разумным решениям и диалогу.

“Я хотела бы снова найти общий язык с Россией“, - призналась Меркель. Она отметила при этом, что немцы не могут закрыть глаза на агрессию Москвы в Украине и других странах.

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Напомним, 25 ноября военные РФ захватили три украинских военных корабля с 24 моряками на борту, обвинив в провокации украинскую сторону.

После этого Верховная Рада ввела в 10 областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории военное положение сроком на 30 дней.

Все моряки с захваченных кораблей были арестованы оккупационным судом в Симферополе на два месяца – до 25 января, якобы за нарушение морской границы РФ.