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Меркель хочет найти общий язык с Россией: "Мы не вводим санкции ради санкций"

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 28
Канцлер Германии призывает РФ освободить украинских моряков и вернуть Украине корабли и доступ в море, но при этом призывает нас к диалогу и "разумности".
Ангела Меркель считает, что в эскалации напряженности между Украиной и РФ виноват Путин
Ангела Меркель считает, что в эскалации напряженности между Украиной и РФ виноват Путин
EPA/UPG

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Запад не будет вводить санкции против России просто ради санкций, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Санкции вводятся, чтобы отстаивать международное право, передает ее слова Reuters.

Немецкий лидер пообещала поднять вопрос инцидента на Азовском море на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20, который пройдет 30 ноября – 1 декабря в Аргентине.

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“Мы вводим санкции, чтобы четко указать, что страны, даже если их территория прилегает к России, имеют право на собственное развитие“, - подчеркнула Меркель.

Она также отметила, что в конфликте между Россией и Украиной нет военного решения, и обвинила Кремль в нарастании напряженности, пишет DW. “Полная вина за ситуацию лежит на президенте России“, - считает политик.

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Меркель призывает Кремль освободить задержанных украинских моряков и не принуждать их к признаниям физическими угрозами, а также вернуть Украине захваченные корабли.

Кроме того, по словам канцлера, важно обеспечить нашей стране военно-морской и торговый доступ к Азовскому побережью.

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Параллельно она призвала украинскую сторону к разумным решениям и диалогу.

“Я хотела бы снова найти общий язык с Россией“, - призналась Меркель. Она отметила при этом, что немцы не могут закрыть глаза на агрессию Москвы в Украине и других странах.

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Напомним, 25 ноября военные РФ захватили три украинских военных корабля с 24 моряками на борту, обвинив в провокации украинскую сторону.

После этого Верховная Рада ввела в 10 областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории военное положение сроком на 30 дней.

Все моряки с захваченных кораблей были арестованы оккупационным судом в Симферополе на два месяца – до 25 января, якобы за нарушение морской границы РФ.

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Теги: Меркель, Германия, ЕС, Украина, РФ, санкции, Азов
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Комментариев (28)
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Alex_Shadow    29.11.2018, 14:40
Оценка:  -4
Alex_Shadow
kasatka222
lalikana

боты, оффнитесь
kasatka222    29.11.2018, 14:43
Оценка:  +2
kasatka222
ошибаетесь ,мадам. Не смешите
kasatka222    29.11.2018, 14:44
Оценка:  +1
kasatka222
А,понятно -это по цвету розовенькому решила,ну-ну
Alex_Shadow    29.11.2018, 14:55
Оценка:  +4
Alex_Shadow
окей, вата оффнитесь
ВосставшийИзБана    29.11.2018, 14:20
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
"Мы не вводим санкции"

Дальше можно было бы и не продолжать. То, что вы называете санкциями на самом деле санкциями не является. Вот если бы вы отключили им СВИФТ - это да. Хотя евреи-банкиры никому этого сделать не позволят. А вот если бы запретили московским чинушам лечиться в Европе, если бы
ВосставшийИзБана    29.11.2018, 14:23
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
запретили их деткам жить, учиться и вести в Европе бизнес, если бы расследовали их капиталы в Европе и хотя бы временно арестовали. Надо применять санкции точечно. Против высокопоставленных чинов, против их семей и бизнеса. Только тогда это будет действенно.
Alex_Shadow    29.11.2018, 14:28
Оценка:  -2
Alex_Shadow
Плюсую на все 100!
ВосставшийИзБана    29.11.2018, 14:14
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Договариваться? Это типа: "с волками жить - по волчьи выть"? Лично я не хочу выть по волчьи. А санкции нужны для того, чтобы принудить РФ к соблюдению международных норм мирного сосуществования. Именно мирного, а не какого попало.
ВосставшийИзБана    29.11.2018, 14:24
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Да. С такой скоростью лепим минусы! Давно такого не видел. Значит пуканы подгорают.
Coюзник    29.11.2018, 14:02
Оценка:  -2
Coюзник
Перечетайте Отто Бисмарка фрау Мерхель ... договариваться с русскими себя не уважать
lalikana    29.11.2018, 14:19
Оценка:  0
lalikana
Часто цитирующиеся в кирилличном сегменте Интернета слова "железного канцлера" об "ампутации Украины" и стравливании украинцев с русскими оказались на поверку фейком.
lalikana    29.11.2018, 14:19
Оценка:  0
lalikana
Нет ни одного свидетельства - ни записей самого канцлера, ни протоколов его выступлений, ни черновиков писем, ни воспоминаний современников, - в которых бы упоминалось нечто подобное. Более того: в своих мемуарах канцлер рассказывает о так называемой "Партии еженедельника" в Пруссии, которая прогноз
lalikana    29.11.2018, 14:20
Оценка:  0
lalikana
которая прогнозировала "расчленение России". Бисмарк с явным неодобрением отозвался об этой идее.
lalikana    29.11.2018, 14:20
Оценка:  +1
lalikana
Есть и еще одна причина, по которой, как уверены немецкие историки, он не мог произнести упомянутых фраз: Бисмарк просто, скорее всего, не знал слова "Украина". Оно пришло в обыденный европейский лексикон намного позже.
lalikana    29.11.2018, 14:21
Оценка:  +1
lalikana
Фраза об "ампутации Украины", считают немецкие историки, является фейком, придуманным и распространяющимся в пропагандистских целях, чтобы показать, что, мол, Запад всегда хотел расчленить Россию.
Alex_Shadow    29.11.2018, 14:27
Оценка:  -1
Alex_Shadow
Смотрю на фото, где десяток вооруженных рос. солдат без знаков различия тычут автоматы в лицо безоружных солдат ВСУ или ролик где моряки таранят украинский буксир и орут "Дави его ***ть!!!."и действительно понимаю, что они братья и их стравила США.
kasatka222    29.11.2018, 14:33
Оценка:  -2
kasatka222
Отто фон Бисмарк об украинцах Нет ничего более гнусного и омерзительного, чем так называемые "украинцы"! Это отребье, взращенное поляками из самых гнусных отбросов русского народа (убийц, карьеристов, пресмыкающейся перед властью интеллигенции), готово за власть и доходное место убить собственных о
kasatka222    29.11.2018, 14:35
Оценка:  -2
kasatka222
отца и мать! Эти выродки готовы разорвать своих соплеменников, и даже не ради выгоды, а ради удовлетворения своих низменных инстинктов, для них не существует ничего святого, предательство является для них нормой жизни, они убоги умом, злобны, завистливы, хитры особой хитростью.
kasatka222    29.11.2018, 14:35
Оценка:  -2
kasatka222
Эти нелюди вобрали в себя все самое плохое и низменное от русских, поляков, и австрийцев, для хороших качеств в душе их не осталось места. Больше всего они ненавидят своих благодетелей, тех кто сделал им добро и готовы всячески пресмыкаться перед сильными мира сего.
kasatka222    29.11.2018, 14:35
Оценка:  -2
kasatka222
Они ни к чему не приспособлены и могут исполнять только примитивную работу, они никогда не смогли бы создать своего государства, множество стран гоняли их словно мячик по всей Европе, рабские инстинкты настолько въелась в них, что покрыли омерзительными язвами всю их сущность!
ВосставшийИзБана    29.11.2018, 14:40
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Судя по вашим цитатникам Украина была придумана уже после того, как Бисмар этот сказал. Да и придумана она была самим же Бисмарком.
Alex_Shadow    29.11.2018, 15:02
Оценка:  +2
Alex_Shadow
Все слово в слово о россиянах! Не подменяйте понятия.
alex-zol    29.11.2018, 14:01
Оценка:  +2
alex-zol
Alex_Shadow

И как такого авторитетного, засаленного кожуха, пятый год на куй шлют????)))))))))))))))))
Alex_Shadow    29.11.2018, 13:52
Оценка:  -4
Alex_Shadow
Выключите им СВИФТ! Пятый год прошу. Через месяц приползут сами и все вернут с процентами.
Rangol    29.11.2018, 13:53
Оценка:  +1
Rangol
А молился ли ты на ночь?
Alex_Shadow    29.11.2018, 13:59
Оценка:  -1
Alex_Shadow
Они пусть молятся. У них вон даже надувные церкви есть, которые с парашютом сбрасывают.
apollon    29.11.2018, 13:50
Оценка:  -2
apollon
пока рф не будет жестко поставленна на свое место через санкции уровня эмбарго нефти и газа будет фрау рибентром и дальше высказывать крайнюю обеспокоеность!
Alex_Shadow    29.11.2018, 13:47
Оценка:  -1
Alex_Shadow
"Не тратьте, куме, дарма сили..."
Слабая реакция цивилизованного мира на действия Путина всегда приводит к последующей эскалации!
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