Появился график Kyiv Boryspil Express

График движения размещен в западном переходе Центрального железнодорожного вокзала.

Акционерное общество Укрзализныця обнародовала расписание движения рельсового автобуса, который будет курсировать между киевским железнодорожным вокзалом и аэропортом Борисполь.

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График движения размещен в западном переходе Центрального железнодорожного вокзала, пишет ЦТС.

Согласно расписанию, экспрессы в аэропорт не будут делать ранее анонсированную остановку на Выдубичах.

Соответственно, поезда будут следовать по маршруту Киев-Пассажирский - Дарница - Борисполь-Аэропорт.

Время в пути составит порядка 40 минут cfts.org.ua

Из Центрального ж/д вокзала рельсобусы будут отправляться с 00:08. До 6:00 интервал отправления составит примерно 1 час. С 6:00 и до 9:58 рельсобусы будут курсировать каждые 30-40 минут. До 17:54 интервал составит около 1 часа, затем до 21:59 - 20-45 минут, последний рейс экспресса с вокзала будет выполняться в 22:52.

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Из Борисполя рельсобусы будут курсировать с 00:48 с интервалом около 1 часа до 6:43, затем до 10:50 - с интервалом 25-45 минут, до 18:34 - около 1 часа, до 21:55 - 30-40 минут, затем интервал составит около 70 и 40 минут (последний рельсобус по расписанию в 23:47).

Сообщается, что время в пути составит порядка 40 минут.

Дежурные сотрудники вокзала, рассказали ЦТС, что предварительно запуск экспресса запланирован на 30 ноября.

Напомним, ранее было открыто голосование за название скоростного экспресса, который начнет курсировать между Центральным железнодорожным вокзалом и международным аэропортом Борисполь.