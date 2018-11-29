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Двоих украинских моряков и офицера СБУ уже перевели из больницы в СИЗО - СМИ

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 7
Ранее в СБУ сообщали, что наш контрразведчик был тяжело ранен во время нападения россиян.
Моряков, которые пострадали при нападении россиян, выписали из больницы
Моряков, которые пострадали при нападении россиян, выписали из больницы

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Трое военнопленных моряков, которые после захвата украинских кораблей российскими спецслужбами пребывали в больнице в Керчи, были выписаны. После выписки их переводят в СИЗО Симферополя, передает ТАСС. Один из пребывавших в больнице моряков - офицер СБУ. 

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Украинская спецслужба в среду сообщила, что один из ее контрразведчиков – Василий Сорока – был тяжело ранен во время нападения российских военных 25 ноября.

Эту информацию подтвердил у себя на странице в Facebook журналист Антон Наумлюк, который освещал суд над украинцами. Наумлюк назвал имена всех троих моряков. 

“Из больницы в Керчи выписали трех раненых украинских военных - моряков Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и сотрудника СБУ Василия Сороку. Их этапируют в СИЗО Симферополя“, - пишет он.

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Ранее оккупационный суд в Крыму на два месяца арестовал всех 24 моряков, взятых в плен при захвате трех украинских военных кораблей.

Им предъявили обвинение в незаконном пересечении границы РФ, хотя карта от МинВОТ доказывает, что наши корабли пребывали в международных водах. По этой статье украинца «светит» до 6 лет лишения свободы.

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25 ноября военные РФ захватили три украинских военных корабля, обвинив в провокации украинскую сторону.

После этого Верховная Рада ввела в 10 областях - Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской - и внутренних водах Азово-Керченской акватории военное положение сроком на 30 дней.

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Теги: моряки, больница, СИЗО, Керч, Азов, суд
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Комментариев (7)
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fkrfyfan    29.11.2018, 15:06
Оценка:  -1
fkrfyfan
А что нет коментариев от под"тилки херащенко? Где то отдыхает?
Коляка    29.11.2018, 14:09
Оценка:  +7
Коляка
Они не виноваты, что Украиной правят воры и политические трупы!
Coюзник    29.11.2018, 14:19
Оценка:  -7
Coюзник
Ух-ты а Россией правят кристально честные люди
Coюзник    29.11.2018, 14:20
Оценка:  -7
Coюзник
Я бы сказал "бессеребряники" ... все для простых россиян
Коляка    29.11.2018, 14:25
Оценка:  +6
Коляка
а причём тут собственно Россия? Речь идёт о украинских военных и их на провокацию отправила именно украинская жезофриничная власть!
Coюзник    29.11.2018, 14:31
Оценка:  -6
Coюзник
О какой провакации Вы шепчете ... смелые российские пограничники засцали настолько что против двух жестяных моторных лодок при менили авиацию!!!
lalikana    29.11.2018, 14:41
Оценка:  +3
lalikana
Виолетта,перестань визжать и показывать свою дурь
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