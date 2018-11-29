Двоих украинских моряков и офицера СБУ уже перевели из больницы в СИЗО - СМИ

Ранее в СБУ сообщали, что наш контрразведчик был тяжело ранен во время нападения россиян.

Моряков, которые пострадали при нападении россиян, выписали из больницы

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Трое военнопленных моряков, которые после захвата украинских кораблей российскими спецслужбами пребывали в больнице в Керчи, были выписаны. После выписки их переводят в СИЗО Симферополя, передает ТАСС. Один из пребывавших в больнице моряков - офицер СБУ.

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Украинская спецслужба в среду сообщила, что один из ее контрразведчиков – Василий Сорока – был тяжело ранен во время нападения российских военных 25 ноября.

Эту информацию подтвердил у себя на странице в Facebook журналист Антон Наумлюк, который освещал суд над украинцами. Наумлюк назвал имена всех троих моряков.

“Из больницы в Керчи выписали трех раненых украинских военных - моряков Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и сотрудника СБУ Василия Сороку. Их этапируют в СИЗО Симферополя“, - пишет он.

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Ранее оккупационный суд в Крыму на два месяца арестовал всех 24 моряков, взятых в плен при захвате трех украинских военных кораблей.

Им предъявили обвинение в незаконном пересечении границы РФ, хотя карта от МинВОТ доказывает, что наши корабли пребывали в международных водах. По этой статье украинца «светит» до 6 лет лишения свободы.

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25 ноября военные РФ захватили три украинских военных корабля, обвинив в провокации украинскую сторону.

После этого Верховная Рада ввела в 10 областях - Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской - и внутренних водах Азово-Керченской акватории военное положение сроком на 30 дней.