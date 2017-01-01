Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кабмин на 45% увеличил украинскую пустыню

Комментариев: 0
Природный парк Олешковские пески расширили за счет включения в его состав "особенно ценных территорий".
Территория пустыни отныне 11671 гектар
Территория пустыни отныне 11671 гектар
УНИАН

Кабинет Министров Украины принял решение Об изменении границ территории национального природного парка Олешковские пески за счет включения “особенно ценных территорий“, что позволило увеличить парк на 45%.

Читай также: Почаевскую лавру вернули в состав Кременец-Почаевского заповедника

Об этом сообщает правительственный портал.

Так, к 8020 гектарам созданного в феврале 2010 года природного парка добавят почти 3651 га части Казачьелагерской арены.

“Это уникальный объект природного значения. Именно он является наибольшим песчаным массивом в Европе. Территория представлена 13 типами местообитания, что подчеркивает его большую ценность и нуждается в особенных условиях сохранения“, - сказал министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

Читай также: На Донбассе пытались продать уникальный памятник природы

По его словам, прирост территории парка является лишь один этап в проекте расширения границ природно-заповедных территорий Украины.

Семерак также добавил, что Олешковские пески являются объектом Изумрудной сети (Emerald Network) и принятое решение будет способствовать сохранению этих естественных комплексов.

Напомним, в начале сентября в Украине появился новый национальный природный парк Нобельский с уникальной природой. Парк расположен в Ровенской области, а название получил от крупнейшего озера Полесья - Нобель, которое располагается неподалеку.

Поделись:
Теги: Кабмин, Олешковские пески, природный парк, пустыня, заповедник
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь