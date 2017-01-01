Кабмин на 45% увеличил украинскую пустыню

Природный парк Олешковские пески расширили за счет включения в его состав "особенно ценных территорий".

Кабинет Министров Украины принял решение Об изменении границ территории национального природного парка Олешковские пески за счет включения “особенно ценных территорий“, что позволило увеличить парк на 45%.

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Об этом сообщает правительственный портал.

Так, к 8020 гектарам созданного в феврале 2010 года природного парка добавят почти 3651 га части Казачьелагерской арены.

“Это уникальный объект природного значения. Именно он является наибольшим песчаным массивом в Европе. Территория представлена 13 типами местообитания, что подчеркивает его большую ценность и нуждается в особенных условиях сохранения“, - сказал министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

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По его словам, прирост территории парка является лишь один этап в проекте расширения границ природно-заповедных территорий Украины.

Семерак также добавил, что Олешковские пески являются объектом Изумрудной сети (Emerald Network) и принятое решение будет способствовать сохранению этих естественных комплексов.

Напомним, в начале сентября в Украине появился новый национальный природный парк Нобельский с уникальной природой. Парк расположен в Ровенской области, а название получил от крупнейшего озера Полесья - Нобель, которое располагается неподалеку.