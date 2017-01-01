Кабмин на 45% увеличил украинскую пустыню
Кабинет Министров Украины принял решение Об изменении границ территории национального природного парка Олешковские пески за счет включения “особенно ценных территорий“, что позволило увеличить парк на 45%.
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Об этом сообщает правительственный портал.
Так, к 8020 гектарам созданного в феврале 2010 года природного парка добавят почти 3651 га части Казачьелагерской арены.
“Это уникальный объект природного значения. Именно он является наибольшим песчаным массивом в Европе. Территория представлена 13 типами местообитания, что подчеркивает его большую ценность и нуждается в особенных условиях сохранения“, - сказал министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.
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По его словам, прирост территории парка является лишь один этап в проекте расширения границ природно-заповедных территорий Украины.
Семерак также добавил, что Олешковские пески являются объектом Изумрудной сети (Emerald Network) и принятое решение будет способствовать сохранению этих естественных комплексов.
Напомним, в начале сентября в Украине появился новый национальный природный парк Нобельский с уникальной природой. Парк расположен в Ровенской области, а название получил от крупнейшего озера Полесья - Нобель, которое располагается неподалеку.