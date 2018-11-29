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В СБУ перечислили шесть видов насилия, примененных к украинским морякам

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 9
В спецслужбе подчеркивают, что россияне до сих пор не предоставляют официальной информации о состоянии здоровья украинских военнопленных.
Замглавы СБУ считает, что украинские военные чудом выжили
Замглавы СБУ считает, что украинские военные чудом выжили
ssu.gov.ua

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К украинским военнослужащим во время нападения россиян в Керченском проливе 25 ноября применили шести видов насилия. Об этом заявил замглавы СБУ Олег Фролов, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, военные чудом выжили, так как украинские корабли стали мишенью для отработки различных видов оружия.

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Фролов также перечислил все виды насилия, которым подверглись 24 украинских моряка: в первую очередь, был применен таран украинского малого буксира “Яны Капу“ русским кораблем “Дон“ Пограничного управления ФСБ РФ.

Второе - применение двух ракет российским многоцелевым истребителем Су-30, третье - применение двух ракет российским разведывательно-ударным вертолетом Ка-52.

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Кроме того, россияне применили крупнокалиберное корабельное вооружение, причем огонь велся по рубке, где находились моряки, а штурм украинских кораблей российским спецназом сопровождался физическим насилием в отношении украинских моряков.

“Шестой вид насилия продолжается и сейчас - это физическое и психологическое давление и незаконный арест всех 24 наших военных“, - подчеркнул Фролов.

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Он добавил, что параллельно россияне отказываются раскрывать точную информацию о здоровье троих военных, получивших серьезные ранения в результате захвата троих украинских кораблей.

Ранее появилась информация о том, что троих украинских военных, пребывавших в больнице в Керчи – моряков Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и сотрудника СБУ Василия Сороку – выписали и перевели в СИЗО Симферополя.

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В среду в СБУ сообщали, что Сорока был тяжело ранен при штурме украинских кораблей.

Оккупационный суд Симферополя, напомним, арестовал всех 24 моряков с захваченных РФ кораблей на два месяца – до 25 января. Их обвиняют в незаконном пересечении “границы“ России, за что морякам могут “впаять“ 6 лет тюрьмы.

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Теги: моряки, арест, СБУ, насилие, россияне, СИЗО, здоровье, Азов, Крым
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Комментариев (9)
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Rangol    29.11.2018, 15:16
Оценка:  +1
Rangol
Самое то, что украинские НКВДшники раскололись при первом же шухере, сдали все явки и пароли и даже не потребовали переводчика, что бы суду было легче запротоколировать
Rangol    29.11.2018, 15:08
Оценка:  +2
Rangol
Да, все нормально, в тюрьме кашу сейчас дают
apollon    29.11.2018, 14:59
Оценка:  -3
apollon
улыбает что когда наши брали расейских офицеров на донбасе то те сразу начинали реветь как девки и всех сдавать. А наши парни даже под пытками фсб а руские на пытки никогда не скупимлись шлею нафиг все этонедоразумение под названием рф!
джеки21    29.11.2018, 15:03
Оценка:  +3
джеки21
насмешил
Люблю_Украину    29.11.2018, 15:06
Оценка:  +2
Люблю_Украину
эти твари еще и пытали наших парней русской медициной! В больницу их положили и оказали первую помощь.! А медицина в России это хуже смерти!)
Gidnyk    29.11.2018, 14:57
Оценка:  +4
Gidnyk
Две ракеты с самолета, две ракеты с вертолета, да еще и из крупнокалиберного пулемета расстреляли. А оно все не тонет. И всего трое раненых, при таком обстреле. Чудеса, не иначе.
apollon    29.11.2018, 15:00
Оценка:  -3
apollon
ну если бы ты понимал в сроении кореблей больше чем в сортах стекломоя тебя не удивляли пободные факты!
deadwest    29.11.2018, 15:13
Оценка:  +1
deadwest
Это не корабли а катера....
Rangol    29.11.2018, 15:18
Оценка:  +1
Rangol
Дерьмов не тонет
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