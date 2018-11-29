В СБУ перечислили шесть видов насилия, примененных к украинским морякам

В спецслужбе подчеркивают, что россияне до сих пор не предоставляют официальной информации о состоянии здоровья украинских военнопленных.

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К украинским военнослужащим во время нападения россиян в Керченском проливе 25 ноября применили шести видов насилия. Об этом заявил замглавы СБУ Олег Фролов, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, военные чудом выжили, так как украинские корабли стали мишенью для отработки различных видов оружия.

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Фролов также перечислил все виды насилия, которым подверглись 24 украинских моряка: в первую очередь, был применен таран украинского малого буксира “Яны Капу“ русским кораблем “Дон“ Пограничного управления ФСБ РФ.

Второе - применение двух ракет российским многоцелевым истребителем Су-30, третье - применение двух ракет российским разведывательно-ударным вертолетом Ка-52.

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Кроме того, россияне применили крупнокалиберное корабельное вооружение, причем огонь велся по рубке, где находились моряки, а штурм украинских кораблей российским спецназом сопровождался физическим насилием в отношении украинских моряков.

“Шестой вид насилия продолжается и сейчас - это физическое и психологическое давление и незаконный арест всех 24 наших военных“, - подчеркнул Фролов.

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Он добавил, что параллельно россияне отказываются раскрывать точную информацию о здоровье троих военных, получивших серьезные ранения в результате захвата троих украинских кораблей.

Ранее появилась информация о том, что троих украинских военных, пребывавших в больнице в Керчи – моряков Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и сотрудника СБУ Василия Сороку – выписали и перевели в СИЗО Симферополя.

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В среду в СБУ сообщали, что Сорока был тяжело ранен при штурме украинских кораблей.

Оккупационный суд Симферополя, напомним, арестовал всех 24 моряков с захваченных РФ кораблей на два месяца – до 25 января. Их обвиняют в незаконном пересечении “границы“ России, за что морякам могут “впаять“ 6 лет тюрьмы.