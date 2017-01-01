Суд над моряками: адвокат обнародовал обвинение ФСБ

Моряков обвиняют в том, что они, вступив в сговор, пересекали "территориальные воды России".

Российский адвокат Николай Полозов, который будет защищать капитана МАБК Бердянск Дениса Гриценко, опубликовал на своей странице в Facebook выдержки из текста обвинения ФСБ.

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В частности, их обвиняют в том, что они пересекали “территориальные воды России“, вступив в сговор в составе организованной группы.

“...обвиняется в том, что он, действуя в составе организованной группы с иными гражданами Украины... (перечисляются все фамилии)..., следуя на судах Никополь, Бердянск и Яны Капу, принадлежащих ВМС Украины, ориентировочно в 06 час. 00 мин. 25 ноября 2018 года, имея умысел на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, снялись с дрейфа со средними географическими координатами 44 градуса 50 минут северной широты и 36 градусов 36,6 минут восточной долготы и, следуя различными ходами и курсами, направились в сторону Государственной границы с целью выхода в Керченский пролив“, - говорится в тексте обвинения.

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Также в документе говорится, что моряки не имели разрешения на “пересечение Государственной границы“ и не уведомляли пограничные органы РФ о намерении пересечь “границу“.

“…совершая опасное маневрирование, создающее угрозу мореплаванию, незаконно пересекли Государственную границу Российской Федерации в районе со средними географическими координатами 44 градуса 52,7 минуты северной широты и 36 градусов 31,3 минуты восточной долготы“, - говорится в тексте.

Напомним, в аннексированном Крыму 28 ноября прошли последние суды над моряками. РФ арестовала всех 24 моряков на два месяца.

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Ранее, начальник Аппарата главы СБУ Игорь Гуськов назвал имена украинских контрразведчиков, которые пребывали на захваченных Россией украинских кораблях.

Позднее, 29 ноября, сообщалось, что двоих украинских моряков и офицера СБУ, которые были ранены в ходе атаки россиян, были переведены из больницы в СИЗО города Симферополь.