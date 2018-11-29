В СБУ рассказали о переговорах летчиков РФ при атаке на украинские корабли
Служба безопасности Украины обнародовала переговоры экипажей самолета и вертолета РФ с пунктами управления, которые свидетельствуют о том, что российское военное руководство сознательно отдавало приказ на применение оружия против украинских кораблей в районе Керченского пролива.
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Как передает УНИАН, об этом заместитель председателя Службы безопасности Украины Олег Фролов сообщил на брифинге в Киеве.
«Получены переговоры экипажей российского самолета и вертолета Ка-52 с соответствующими пунктами управления. Эти переговоры не оставляют никакого сомнения, что российское военное руководство сознательно отдавало приказ на применение оружия против украинских кораблей», - заявил он и продемонстрировал журналистам соответствующие аудиозаписи.
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Напомним, ранее начальник Аппарата главы СБУ назвал имена украинских контрразведчиков, которые пребывали на захваченных Россией украинских кораблях.
Сообщалось, что утром 25 ноября Россия заблокировала проход к Керченскому проливу украинскому буксиру Яны Капу и двум катерам Бердянск и Никополь, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.
Все Украина вам жить мешает?
Завидуешь?
Это что за тупой стеб сейчас?
По российской многолетней подаче в СМИ все украинцы недостойны жить, кроме как бесправными подчиненными российских хозяев.
Потому россияне и едут в Украину убивать ...
По вышиванке на штаны.
А на груди его светилась
Медаль "ЗА ВЗЯТИЕ ВЗАЙМЫ".
Еще два ордена безвиза
Теснились рядом на груди,
И мелочь всякая - "За кризис",
Значек - "Ну, Путин, погоди!".
Россияне атаковали и взяли в плен украинских военных моряков, а теперь лепят им какую-то тупую дичь, по беспределу.
Россияне по беспределу пошли, а ботам их работы навалило.
Галюны?