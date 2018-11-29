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В СБУ рассказали о переговорах летчиков РФ при атаке на украинские корабли

Комментариев: 18
В разговорах экипажей боевых воздушных судов с диспетчером слышны команды, задачи, выдача координат наведения боевых машин на цель - украинские корабли для атаки.
Олег Фролов на брифинге в Киеве
Олег Фролов на брифинге в Киеве
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Служба безопасности Украины обнародовала переговоры экипажей самолета и вертолета РФ с пунктами управления, которые свидетельствуют о том, что российское военное руководство сознательно отдавало приказ на применение оружия против украинских кораблей в районе Керченского пролива.

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Как передает УНИАН, об этом заместитель председателя Службы безопасности Украины Олег Фролов сообщил на брифинге в Киеве. 

«Получены переговоры экипажей российского самолета и вертолета Ка-52 с соответствующими пунктами управления. Эти переговоры не оставляют никакого сомнения, что российское военное руководство сознательно отдавало приказ на применение оружия против украинских кораблей», - заявил он и продемонстрировал журналистам соответствующие аудиозаписи.

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Напомним, ранее начальник Аппарата главы СБУ назвал имена украинских контрразведчиков, которые пребывали на захваченных Россией украинских кораблях.

Сообщалось, что утром 25 ноября Россия заблокировала проход к Керченскому проливу украинскому буксиру Яны Капу и двум катерам Бердянск и Никополь, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

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Теги: СБУ, Фролов, Азовское море, переговоры, самолет, вертолет
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Комментариев (18)
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Негорро    29.11.2018, 16:39
Оценка:  +1
Негорро
Шумел камыш,деревья гнулись.Петро бухал аж щёки вздулись.
AntiOlgino    29.11.2018, 16:42
Оценка:  +2
AntiOlgino
Которые сутки не спите в Ольгино уже?
Все Украина вам жить мешает?
ВосставшийИзБана    29.11.2018, 16:55
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
2 Негорро

Завидуешь?
ВосставшийИзБана    29.11.2018, 15:45
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Невзоров жжот нипадецки. Вся беда в названии буксира. ВСУ конечно жестко спровоцировало московитов. Это ж надо было так назвать этот буксир?! В переводе на их язык это значит "Новые Ворота". Ну вот бараны и понеслись бодаться.
deadwest    29.11.2018, 15:50
Оценка:  -2
deadwest
Вся разница между телеканалами России и Украины заключается в следующем: если в России информация об Украине вызывает сочувствие к украинскому народу, то вна Украине она разжигает ненависть к России и русским.
ВосставшийИзБана    29.11.2018, 15:55
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Я заметил с каким сочувствием бараны бодали буксир и расстреливали моторную лодку из пушек. Была бы атомная бомба - и ее бы из сочувствия сбросили. А ВСУ от ненависти даже из воздушки не пульнули.
AntiOlgino    29.11.2018, 16:26
Оценка:  0
AntiOlgino
Сочувствие????
Это что за тупой стеб сейчас?
По российской многолетней подаче в СМИ все украинцы недостойны жить, кроме как бесправными подчиненными российских хозяев.
Потому россияне и едут в Украину убивать ...
deadwest    29.11.2018, 15:39
Оценка:  -3
deadwest
Хмелел Петро, слеза катилась
По вышиванке на штаны.
А на груди его светилась
Медаль "ЗА ВЗЯТИЕ ВЗАЙМЫ".
Еще два ордена безвиза
Теснились рядом на груди,
И мелочь всякая - "За кризис",
Значек - "Ну, Путин, погоди!".
Sancho-s    29.11.2018, 15:39
Оценка:  +2
Sancho-s
Обычные беспредельщики, они постоянно какают себе на хвост
deadwest    29.11.2018, 15:28
Оценка:  -1
deadwest
Это смешно, но Сейм Латвии, которой Порошенко признавался в любви, отказался осуждать "действия РФ в Азовском море". Поворчала только комиссия по иноделам, но её даже не цитируют СМИ. Нет отмашки?
AntiOlgino    29.11.2018, 15:36
Оценка:  -2
AntiOlgino
Ничего там смешного нет.
Россияне атаковали и взяли в плен украинских военных моряков, а теперь лепят им какую-то тупую дичь, по беспределу.
джеки21    29.11.2018, 15:24
Оценка:  +1
джеки21
Каждые два часа новые сказки
Letohradek    29.11.2018, 15:29
Оценка:  -1
Letohradek
Ссученное, у ваc на дэнээре все ок? нечем больше заняться, как совать свое ватное табло на украинские форумы?
джеки21    29.11.2018, 15:31
Оценка:  0
джеки21
Виолетка,опохмелись, а то совсем сбреньдишь
deadwest    29.11.2018, 15:31
Оценка:  -2
deadwest
ООО, нервы?
AntiOlgino    29.11.2018, 15:34
Оценка:  -3
AntiOlgino
У российского бота продолжает подгорать?
Россияне по беспределу пошли, а ботам их работы навалило.
джеки21    29.11.2018, 15:36
Оценка:  +1
джеки21
Виолетка,написал же -опохмелись,
AntiOlgino    29.11.2018, 15:39
Оценка:  -2
AntiOlgino
Джеки, ты вообще кому пишешь?
Галюны?
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