В захвате украинских кораблей могли участвовать перебежчики из СБУ

По данным спецслужбы, ее бывшие сотрудники ранее перешли на сторону России и могли выполнять задачу по нападению на наших моряков.

Над задачей захватить наши корабли могли работать два экс-сбушника EPA/UPG

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К нападению на украинские корабли в Керченском проливе 25 ноября причастны двое бывших сотрудников СБУ. Об этом сообщил замглавы СБУ Олег Фролов, передает Интерфакс-Украина.

“У нас есть информация, что два бывших сотрудника Службы безопасности Украины выполняли задачу именно по захвату наших судов“, - рассказал Фролов.

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Так он ответил на вопрос СМИ о наличии среди российских военных украинцев, которые перешли на сторону врага в 2014 году.

По словам замглавы СБУ, спецслужба проверяет информацию о причастных к нападению на украинские корабли, используя все источники, в том числе – сайт “Миротворец“.

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Ранее Фролов перечислил все виды оружия, которые применялись к украинским морякам во время захвата кораблей в Керченском проливе, уточнив, что наши военные подверглись шести видам насилия.

При этом россияне до сих пор отказываются раскрывать точную информацию о здоровье военных, получивших серьезные ранения в результате нападения 25 ноября.

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Ранее появилась информация о том, что троих украинских военных, пребывавших в больнице в Керчи – моряков Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и сотрудника СБУ Василия Сороку – выписали и перевели в СИЗО Симферополя. В среду в СБУ сообщали, что Сорока был тяжело ранен при штурме украинских кораблей.

Оккупационный суд Симферополя, напомним, арестовал всех 24 моряков с захваченных РФ кораблей на два месяца – до 25 января. Их обвиняют в незаконном пересечении «границы» России, за что морякам может «грозить» 6 лет тюрьмы.