Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В захвате украинских кораблей могли участвовать перебежчики из СБУ

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 7
По данным спецслужбы, ее бывшие сотрудники ранее перешли на сторону России и могли выполнять задачу по нападению на наших моряков.
Над задачей захватить наши корабли могли работать два экс-сбушника
Над задачей захватить наши корабли могли работать два экс-сбушника
EPA/UPG

Читай также: Порошенко считает границу с РФ “самым опасным рубежом“ и обещает ее укрепить

К нападению на украинские корабли в Керченском проливе 25 ноября причастны двое бывших сотрудников СБУ. Об этом сообщил замглавы СБУ Олег Фролов, передает Интерфакс-Украина.

“У нас есть информация, что два бывших сотрудника Службы безопасности Украины выполняли задачу именно по захвату наших судов“, - рассказал Фролов.

Читай также: Крымчане собрали в помощь украинским морякам продукты, одежду и деньги

Так он ответил на вопрос СМИ о наличии среди российских военных украинцев, которые перешли на сторону врага в 2014 году.

По словам замглавы СБУ, спецслужба проверяет информацию о причастных к нападению на украинские корабли, используя все источники, в том числе – сайт “Миротворец“.

Читай также: Украинский МИД отправил россиянам ноту протеста в связи с арестом моряков

Ранее Фролов перечислил все виды оружия, которые применялись к украинским морякам во время захвата кораблей в Керченском проливе, уточнив, что наши военные подверглись шести видам насилия.

При этом россияне до сих пор отказываются раскрывать точную информацию о здоровье военных, получивших серьезные ранения в результате нападения 25 ноября.

Читай также: Конфликт на Азове: Киев обратился в трибунал ООН

Ранее появилась информация о том, что троих украинских военных, пребывавших в больнице в Керчи – моряков Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и сотрудника СБУ Василия Сороку – выписали и перевели в СИЗО Симферополя. В среду в СБУ сообщали, что Сорока был тяжело ранен при штурме украинских кораблей.

Оккупационный суд Симферополя, напомним, арестовал всех 24 моряков с захваченных РФ кораблей на два месяца – до 25 января. Их обвиняют в незаконном пересечении «границы» России, за что морякам может «грозить» 6 лет тюрьмы.

Поделись:
Теги: СБУ, моряки, захват, корабли, Азов, арест
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
Rangol    29.11.2018, 16:40
Оценка:  0
Rangol
Да эти два перебежчика из СБУ на этих кораблях и сидели, что бы вместе с экипажами кораблей перебежать в Россию от диктаторского режима, поэтому они и выкладывают сейчас все номера счетов Петра и его приспешников соучастников хунты
apollon    29.11.2018, 15:41
Оценка:  -6
apollon
Все кро продались кремлю непонимают что когла карлик умрет и рф развалится на куски в борьбе за власть новым карликом или еще по какой то причине. всех кто проладся выдадут обратно. и всем кто помогает карлику (включая интернет ботов) дадут лбязательный срок кому, меньше/больше но всем как фашистам!
apollon    29.11.2018, 15:41
Оценка:  -6
apollon
немцам кто за фашитов воевал по сегодня выдабт сроки кого найдут и докажут!
deadwest    29.11.2018, 15:29
Оценка:  +4
deadwest
Это смешно, но Сейм Латвии, которой Порошенко признавался в любви, отказался осуждать "действия РФ в Азовском море". Поворчала только комиссия по иноделам, но её даже не цитируют СМИ. Нет отмашки?
джеки21    29.11.2018, 15:24
Оценка:  +6
джеки21
Каждые два часа новые сказки
Letohradek    29.11.2018, 15:26
Оценка:  -6
Letohradek
Ссученное, у ван на дэнээре все ок? нечем больше заняться, как совать свое ватное табло на украинские форумы?
deadwest    29.11.2018, 15:30
Оценка:  +4
deadwest
ООО, нервы?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь