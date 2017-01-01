Стороны противостояния разняла полиция.

Массовая драка в Одессе: защитники стройки напали на активистов

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Массовая драка в Одессе: защитники стройки напали на активистов

В Одессе на Гагаринском плато, где местные жители и активисты Национального корпуса протестовали против стройки компании Будова, произошла массовая драка.

Об этом сообщает местное издание Думская.

“Со стройплощадки неожиданно выскочили работники охранной фирмы и напали на протестующих. Они использовали палки и газовые баллончики. Активисты дали отпор титушкам“, - говорится в сообщении.

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Дерущихся разняла полиция. Правоохранители задержалиоколо десяти нападавших и увезли в райотдел. В результате столкновения были травмированы как минимум два человека — один из охранников и один активист.

“Представители Нацкорпуса разделились: часть осталась возле стройплощадки, часть поехала вслед за полицией — проследить, чтобы не выпустили титушек“, - уточнил журналист.

Как сообщалось, в октябрево время акции на пляже Ланжерон в Одессе, которая была организованна из-за строительных работ возле дельфинария, устроили стрельбу.