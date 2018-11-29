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Во Львове семья отравилась угарным газом

Комментариев: 1
На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.
В квартире отсутствовала надлежащая тяга в дымовом канале газовой колонки
В квартире отсутствовала надлежащая тяга в дымовом канале газовой колонки
depositphotos.com

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Во Львове сегодня ночью угарным газом отравились трое человек, среди них есть 3-летний ребенок. 

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета. 

«29 ноября, около 00.30, в квартире на ул. Я. Мудрого, 20 (Железнодорожный район) отравились угарным газом трое человек (семья). Они в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения г. Львова», - говорится в сообщении. 

В частности, пострадали: мужчина, 1990 года рождения, госпитализирован в областную клиническую больницу; женщина, 1993 года рождения, от госпитализации отказалась; девочка, 2015 года рождения, госпитализирована в городскую детскую клиническую больницу.

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Отмечается, что квартира оборудована кафельной печкой, газовой колонкой и газовой плитой. На время проверки аварийной службой ПАО Львовгаз установлено отсутствие надлежащей тяги в дымовом канале газовой колонки. На данный момент в квартиру прекратили подачу газа. Обстоятельства происшествия устанавливают.

Напомним, ранее в результате пожара в жилом доме в Кропивницком погибли три человека.

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Теги: Львов, газ, отравление, больница, ребенок
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Комментариев (1)
Коляка    29.11.2018, 16:24
Оценка:  0
Коляка
ребята, угарный газ выглядит по другому
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