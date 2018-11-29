Вилкул: Нашей стране сейчас нужно не военное положение, а прямые переговоры

Один из лидеров оппозиции Александр Вилкул в эфире телеканала "Украина" сказал: "Мы голосовали против введения военного положения. Во-первых, я считаю, что власть должна в первую очередь заниматься освобождением наших моряков, которые находятся в плену, а не, пользуясь этой ситуацией, пытаться провести практически государственный переворот. Во-вторых, давайте отделим инцидент в Керченском проливе и тот цирк, который был в парламенте".

Вилкул отметил: "В 2014 ситуация была гораздо хуже, за эти четыре года был и Крым, и Иловайск, и Дебальцево. И больше 10 тысяч человек погибло. Почему власть тогда не вводила военное положение?

Потому что тогда был рейтинг 55%, а сейчас – 5%. Буквально за 4 месяца до выборов".

Оппозиционер подчеркнул, что введение военного положения – точно не тот путь, который необходим Украине. "Отмена выборов, ограничение прав и свобод на всей территории страны, когда война приходит практически в каждый дом - именно это пытался сделать президент. И это точно не тот путь, который необходим Украине. Все понимают, что Украине нужен путь прямых переговоров и мира", - сказал Вилкул.

Он акцентировал, что прямые переговоры необходимо проводить со всеми, от кого зависит решение. "Да, с Америкой, с Европой и прямые переговоры с Российской Федерацией, которые не ведет никто. Пользуясь двусторонними договорами о правовой помощи, необходимо решать конкретные вопросы".

Ранее Александр Вилкул заявил, что основания для введения военного положения сомнительны. "Это попытка Президента сорвать выборы и узурпировать власть, забрать последнюю надежду у нашего народа на нормальную мирную жизнь в своей стране и возможность развиваться стране демократическим путем", - сказал он.

Также Вилкул сказал, что Оппозиционный Блок защитит людей, которые могут пострадать от введения военного положения.