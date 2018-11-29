Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Вилкул: Нашей стране сейчас нужно не военное положение, а прямые переговоры

Комментариев: 14
Вилкул: Нашей стране сейчас нужно не военное положение, а прямые переговоры

Один из лидеров оппозиции Александр Вилкул в эфире телеканала "Украина" сказал: "Мы голосовали против введения военного положения. Во-первых, я считаю, что власть должна в первую очередь заниматься освобождением наших моряков, которые находятся в плену, а не, пользуясь этой ситуацией, пытаться провести практически государственный переворот. Во-вторых, давайте отделим инцидент в Керченском проливе и тот цирк, который был в парламенте".

Вилкул отметил: "В 2014 ситуация была гораздо хуже, за эти четыре года был и Крым, и Иловайск, и Дебальцево. И больше 10 тысяч человек погибло. Почему власть тогда не вводила военное положение?

Потому что тогда был рейтинг 55%, а сейчас – 5%. Буквально за 4 месяца до выборов".

Оппозиционер подчеркнул, что введение военного положения – точно не тот путь, который необходим Украине. "Отмена выборов, ограничение прав и свобод на всей территории страны, когда война приходит практически в каждый дом - именно это пытался сделать президент. И это точно не тот путь, который необходим Украине. Все понимают, что Украине нужен путь прямых переговоров и мира", - сказал Вилкул.

Он акцентировал, что прямые переговоры необходимо проводить со всеми, от кого зависит решение. "Да, с Америкой, с Европой и прямые переговоры с Российской Федерацией, которые не ведет никто. Пользуясь двусторонними договорами о правовой помощи, необходимо решать конкретные вопросы".

Ранее Александр Вилкул заявил, что основания для введения военного положения сомнительны. "Это попытка Президента сорвать выборы и узурпировать власть, забрать последнюю надежду у нашего народа на нормальную мирную жизнь в своей стране и возможность развиваться стране демократическим путем", - сказал он.

Также Вилкул сказал, что Оппозиционный Блок защитит людей, которые могут пострадать от введения военного положения.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (14)
Отсортировать по дате Вниз
Izvestnaya    29.11.2018, 16:58
Оценка:  +2
Izvestnaya
вілкул -- за парєбрік!
chytan    29.11.2018, 16:49
Оценка:  +2
chytan
Нам нужно что бы ты сдох !!!
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    29.11.2018, 16:29
Оценка:  +3
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Его мама через задний проход рожала? Чего он такой "умный" получился, этот вилкул.
Коляка    29.11.2018, 16:22
Оценка:  -7
Коляка
Все правильно сказал
ВосставшийИзБана    29.11.2018, 16:29
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Ну да. РФ стягивает к нашим границам войска, а мы должны идти на прямые переговоры. Вот только с кем? С террористами?
Коляка    29.11.2018, 16:47
Оценка:  -4
Коляка
кто где стягивает умалишённый?
para-trooper    29.11.2018, 16:58
Оценка:  +2
para-trooper
Ну для вас всегда правильна только полная капитуляция Украины перед нападающим врагом.
Вы же представляете интересы именно этого врага нашей страны.
apollon    29.11.2018, 16:07
Оценка:  +2
apollon
Нашей стрене нужно что бы вы все рыгоналы изщезли за поребриком и не совались в дела нашей страны!!!!
adios    29.11.2018, 16:09
Оценка:  -3
adios
Одному из основателей ПР тоже за поребрик?
apollon    29.11.2018, 16:22
Оценка:  +2
apollon
рыгоаналы - это имя нарицательное а не название партии(как титушки) это агенты кремля прошедшие в Украинскую политику и всячески работающие в интересах окупантов!
apollon    29.11.2018, 16:23
Оценка:  -2
apollon
просто вы руские знаете тольк от что в методичке вам пишут!
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    29.11.2018, 16:30
Оценка:  +3
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Не вопрос. И "батькивщины" основательницу - туда же!
adios    29.11.2018, 16:54
Оценка:  -3
adios
а когда оно стало нарицательным? после первого подорожания долара или после второго ?
ВосставшийИзБана    29.11.2018, 15:49
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Вот что нам точно не нужно - так это такие вилкулы.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь