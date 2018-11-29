Корабли НАТО провели в Черном море треть года - Лунгеску

Альянс с прошлого года увеличил свое присутствие в Черноморском регионе на 50%.

Военная техника НАТО постоянно присутствует в Черном море и над ним EPA/UPG

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Североатлантический Альянс заявляет, что его корабли провели в Черном море 120 дней в этом году против 80 дней в 2017 году. НАТО продолжит оценивать свое пребывание в Черноморской акватории, пишет AP.

Реагируя на призыв президента Украины Петра Порошенко к странам-членам НАТО, в частности, к Германии, отправить военные корабли в Черное море, пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску заверила, что Альянс уже имеет сильное присутствие в регионе.

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“Несколько союзников НАТО проводят воздушные полицейские и разведывательные полеты, - отметила Лунгеску. – А члены Болгарии, Румынии и Турции граничат с Черным морем и разворачивают там свою собственную военную технику“.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко призвал страны НАТО отправить свои военные корабли в Черное и Азовское море в связи с агрессией России против Украины 25 ноября.

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Тогда военные РФ захватили три украинских корабля и взяли в плен 24 украинских моряков.

Сейчас последние арестованы на два месяца якобы за нарушения морской “границы“ России.