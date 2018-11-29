Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Атака на Азовском море: командующий ВМС рассказал о соотношении сил во время нападения

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 17
24 украинских моряков и офицеров, находившихся на судах, атаковали россияне численностью 383 военных.
Командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко
Командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко
скриншот из видео

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко рассказал о разнице в численности украинских и российских сил при нападении российских военных на украинские суда в Керченском проливе. 

Читай также: Украинских моряков перевезли в Москву, не пустив к ним защитников - адвокат

Как передает УНИАН, об этом командующий ВМС сказал во время выступления на 2-й Международной конференции по вопросам морской безопасности. 

Он рассказал, что события 25 ноября можно условно описывать как “Керченская битва“.

“Соотношение сил - три катера на 11 катеров-кораблей. По водоизмещению - 411 тонн с нашей стороны и 6450 тонн со стороны России. В личном составе - 24 матроса и офицера наши, и 383 негодяя в морской форме“, - заявил Воронченко. 

Читай также: Атака на Азовском море: раненый 18-летний моряк вышел на связь

“14 часов эта стая из 11 кораблей ничего не могла сделать с нашим буксиром, который в 5 раз по водоизмещению меньше того (корабля), который совершал тараны и навал, а с катерами Гюрза - тем более. Если бы не буксир - мы бы вышли и они вообще бы ничего не сделали“, - отметил Воронченко. 

При этом командующий ВМС добавил, что украинские суда осуществляли мирный проход через Керченский пролив. 

“Этот буксир (Яны Капу), который потерял ход после таранов, у которого отказала одна машина... он 50 минут был неуправляемым, и эти наши катера сделали все возможное, и вы слышали радиоперехват (разговоров россиян), которые ничего не могут с ними сделать“, - заявил Воронченко.

Читай также: Двоих украинских моряков арестовали почти до конца января

Напомним, командование ВМС ВСУ считает, что российские корабли целенаправленно пытались уничтожить украинских моряков во время атаки на Азовском море. 

Поделись:
Теги: Моряки, ВМС, корабли, буксиры, Украина, Россия, суда
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (17)
Отсортировать по дате Вниз
BaltijasCels    29.11.2018, 18:25
Оценка:  -3
BaltijasCels
Хотелось, что бы россияне фильтровали степень вины каждого моряка. За курс корабля отвечает капитан. Говорят, там ещё СБУшники были. Механики, палуба, повара никак не влияли на эти маневры и должны быть отпущены домой до суда...
Woodbrother    29.11.2018, 18:33
Оценка:  +1
Woodbrother
Когда это ваши кремлевские террористы отпускали заложников ? Я таких примеров не помню.
Letohradek    29.11.2018, 18:35
Оценка:  0
Letohradek
Уродец, догавкаешься, что не пропустят в Украину за пенсией
ВосставшийИзБана    29.11.2018, 18:38
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Ага! Щас! Гриба вспомни. Пацана бабой заманили и мытарят как самого большого преступника. Вот так и тут. Самого младшего матроса самым большим преступником сделают.
Глод    29.11.2018, 17:33
Оценка:  -2
Глод
... ничего не могли сделать... Да, просто оружие применять не хотели. А так, конечно, буксир маневреннее.
ВосставшийИзБана    29.11.2018, 17:51
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Да. А он еще и с вертикальным взлетом и посадкой.
DARTOV    29.11.2018, 17:25
Оценка:  -1
DARTOV
Сидеть пацанам из-за задачи провокаций. То резко приняли в Конституцию что мы идем в НАТО, затем агвкать что хорошо было бы базы НАТО разместить, а затем прововкация и теперь точно - ой Путин напал, давайте базы НАТО нам сюда побыстрее.
OLES555    29.11.2018, 17:24
Оценка:  +2
OLES555
пийпл о хавает!!!!!
DARTOV    29.11.2018, 17:23
Оценка:  -2
DARTOV
Керченская битва блин... Если бы Рашенские поступили так как положено, то сразу бы расстреляли наши катера, а они 12 раз предупреждали. И все это для того чтобы устроить скандал. А катера наши задержали в рашенских водах даже по старым границам, их попросту туда загнали. А теперь как? Сидеть пацанам
DARTOV    29.11.2018, 17:20
Оценка:  -2
DARTOV
Ну что оно плетет? Заявы наших горячих что мост взорвут, подорвут, что с корабля бахнут гранатами, угрожали терроризмом разные патрийоты, то Раша запретила военных кораблей без согласования и только разоруженными. Наши зная это - специально пошли на провокацию. Ответ - нужно НАТОвские базы тут для з
ВосставшийИзБана    29.11.2018, 17:31
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Какое вооружение было у буксира?
DARTOV    29.11.2018, 17:17
Оценка:  -2
DARTOV
Тварь. Отправил пацанов на непонятно что и им теперь сидеть в рашенской тюрме. А они тут пиарятся на всякой хреени. Вместио того чтобы заниматься освобождением хлопцев наших. В лучшем случае - они домой вернутся, а в худшем отсидят там лет по пять, а вернутся уже другими.
Бувший_східняк    29.11.2018, 17:26
Оценка:  +1
Бувший_східняк
Ало, ви що, не чуєте? Наші кораблі мали повне міжнародне право іти тим курсом в свій пункт призначення, яким вони йшли. Ніхто їх на погибель не посилав. Просто сусід у нас з півночі і сходу на голову хворий. Так що, тепер в погребі сидіти і нікуди не висовуватися?
colavova    29.11.2018, 18:18
Оценка:  +4
colavova
у DARTOV змiна тiльки через двi години закiнчується))
ВосставшийИзБана    29.11.2018, 17:15
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Шапкозакидательство.
Бувший_східняк    29.11.2018, 17:09
Оценка:  +1
Бувший_східняк
Богатырская наша сила, сила воли и сила духа. Да, ватники?
ВосставшийИзБана    29.11.2018, 17:16
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Сила вони.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь