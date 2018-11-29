Атака на Азовском море: командующий ВМС рассказал о соотношении сил во время нападения

24 украинских моряков и офицеров, находившихся на судах, атаковали россияне численностью 383 военных.

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко рассказал о разнице в численности украинских и российских сил при нападении российских военных на украинские суда в Керченском проливе.

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Как передает УНИАН, об этом командующий ВМС сказал во время выступления на 2-й Международной конференции по вопросам морской безопасности.

Он рассказал, что события 25 ноября можно условно описывать как “Керченская битва“.

“Соотношение сил - три катера на 11 катеров-кораблей. По водоизмещению - 411 тонн с нашей стороны и 6450 тонн со стороны России. В личном составе - 24 матроса и офицера наши, и 383 негодяя в морской форме“, - заявил Воронченко.

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“14 часов эта стая из 11 кораблей ничего не могла сделать с нашим буксиром, который в 5 раз по водоизмещению меньше того (корабля), который совершал тараны и навал, а с катерами Гюрза - тем более. Если бы не буксир - мы бы вышли и они вообще бы ничего не сделали“, - отметил Воронченко.

При этом командующий ВМС добавил, что украинские суда осуществляли мирный проход через Керченский пролив.

“Этот буксир (Яны Капу), который потерял ход после таранов, у которого отказала одна машина... он 50 минут был неуправляемым, и эти наши катера сделали все возможное, и вы слышали радиоперехват (разговоров россиян), которые ничего не могут с ними сделать“, - заявил Воронченко.

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Напомним, командование ВМС ВСУ считает, что российские корабли целенаправленно пытались уничтожить украинских моряков во время атаки на Азовском море.