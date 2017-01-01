В Запорожье полицейским угрожали бензопилой, вызывали начальника райотдела

Полицейские заметили ночью мужчину, который пилил деревья.

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В Запорожье мужчина угрожал расправой полицейским с помощью бензопилы, когда те потребовали от него прекратить пилить деревья.

Как сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции, инцидент произошел ночью.

“По требованию прекратить действия он стал сопротивляться, угрожая применением бензопилы в отношении сотрудников полиции. Мужчину удалось задержать только по прибытии на место происшествия начальника Шевченковского отделения“, - говорится в сообщении.

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В отношении задержанного открыто дело по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса о сопротивлении правоохранителям.

Напомним, 8 ноября одесские полицейские застрелили убийцу, напавшего на них с топором. Полицейские проверяли информацию о местонахождении разыскиваемого мужчины, подозреваемого в убийстве преподавателя ВУЗа. Его застрелили, так как он оказывал сопротивление и пытался сбежать.