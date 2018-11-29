Украина закрыла для иностранцев админграницу с Крымом

Украинские пограничники беспрепятственно пропустят тех иностранных граждан, которые ранее въехали в Крым.

Админграницу можно пересечь только по украинским документами УНИАН

Административную границу с аннексированным Крымом могут пересечь только граждане Украины. Об этом сказал первый заместитель главы Госпогранслужбы Василий Серватюк, сообщается на сайте ведомства.

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Он отметил, что в связи с введением военного положения никаких препятствий для граждан Украины в пересечении этой границы нет.

“Наши граждане могут беспрепятственно пересекать линию государственной границы, конечно соблюдая законы. Также Госпогранслужба особое внимание уделяет лицам, входящим в группы риска, и углубленно осматривает транспорт“, - отметил Василий Серватюк.

Он добавил, что админграницу с Крымом можно пересечь исключительно по украинским документами.

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В свою очередь руководитель пресс-службы Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии Интерфакс-Украина сказал, что все иностранные граждане, ранее въехавшие на территорию аннексированного полуострова, смогут беспрепятственно выехать.

“В случае, если в это время будут возвращаться с временно оккупированной территории иностранцы, которые до этого времени въехали на законных основаниях, они будут пропущены“, - пояснил Демченко.

Он добавил, что в настоящее время отсутствуют основания для соответствующих решений руководства Операции объединенных сил не допускать въезд иностранцев на временно оккупированные территории Донбасса.

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Напомним, 27 ноября стало известно, что Украина ввела ограничения для россиян на админгранице с Крымом. Накануне стало известно, что украинские пограничники в течение минувших суток отказали во въезде в страну около 150 иностранцам, из которых около 80 - граждане России.

В посольстве России в Украине выразили возмущение в связи участившимися случаями отказов россиянам на въезд в страну.