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Военнопленные моряки получат от Кабмина по 50 тысяч грн

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 4
С семьями арестованных военных также провели встречу и рассказали об их правах в сложившейся ситуации.
Полторак подписал приказ о финансовой помощи военнопленным морякам
Полторак подписал приказ о финансовой помощи военнопленным морякам
facebook.com/generalpoltorak

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Военнопленным украинским морякам, которые были незаконно задержаны вовремя захвата украинских кораблей в Керченском проливе, выплатят по 50 тысяч грн. Об это на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Степан Полторак.

Он уточнил, что подписал соответствующий приказ по поручению президента Украины Петра Порошенко.

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“Вчера в Одессе, представители командования ВМС Вооруженных Сил Украины провели встречу с близкими военнопленных на тему их прав и решения проблемных вопросов“, - отметил также министр.

По его словам, юридические службы Минобороны, Генштаба и командования ВМС ВСУ обеспечивают координацию с офисом омбудсмена, профильными центральными органами исполнительной власти, правозащитными организациями и волонтерами.

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Они все объединились для правовой поддержки моряков на международном и национальном уровнях с целью возвращения их домой.

Ранее омбудсмен Людмила Денисова предлагала внести изменения в постановление об оказании помощи семьям политзаключенных, чтобы семьи захваченных в плен моряков могли получить по 100 тысяч грн.

Самих незаконно арестованных военнослужащих, по данным адвокатов, россияне этапируют в Москву и размещают в СИЗО.

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Теги: моряки, помощь, Кабмин, Полторак, Азов, арест
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Комментариев (4)
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Негорро    29.11.2018, 18:32
Оценка:  0
Негорро
За информацию,которую они предоставили спецслужбам РФ,50000 гривен-это смех.Нужно хотя бы по ляму гринобаксов каждому в руки навалить.)))))))
alex-zol    29.11.2018, 17:41
Оценка:  +5
alex-zol
дешево их оценили, однако.
bertal    29.11.2018, 18:17
Оценка:  0
bertal
Потом выплатят, может быть, и не факт , что выплатят, у нас главное пообещать
Shulga_Yuriy    29.11.2018, 17:41
Оценка:  +3
Shulga_Yuriy
жлобы сначала по 100 потом по 50 это ниже плинтуса . пусть семьи подают в суд и требуют денежную компенсацию но не такую как власти предложили а ежемесечную по 100 тысяч и нечего этим Полтаракам и Вальцманам жлобится
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