Военнопленные моряки получат от Кабмина по 50 тысяч грн

С семьями арестованных военных также провели встречу и рассказали об их правах в сложившейся ситуации.

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Военнопленным украинским морякам, которые были незаконно задержаны вовремя захвата украинских кораблей в Керченском проливе, выплатят по 50 тысяч грн. Об это на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Степан Полторак.

Он уточнил, что подписал соответствующий приказ по поручению президента Украины Петра Порошенко.

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“Вчера в Одессе, представители командования ВМС Вооруженных Сил Украины провели встречу с близкими военнопленных на тему их прав и решения проблемных вопросов“, - отметил также министр.

По его словам, юридические службы Минобороны, Генштаба и командования ВМС ВСУ обеспечивают координацию с офисом омбудсмена, профильными центральными органами исполнительной власти, правозащитными организациями и волонтерами.

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Они все объединились для правовой поддержки моряков на международном и национальном уровнях с целью возвращения их домой.

Ранее омбудсмен Людмила Денисова предлагала внести изменения в постановление об оказании помощи семьям политзаключенных, чтобы семьи захваченных в плен моряков могли получить по 100 тысяч грн.

Самих незаконно арестованных военнослужащих, по данным адвокатов, россияне этапируют в Москву и размещают в СИЗО.