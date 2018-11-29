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На Донбассе во время боя пропал солдат

Комментариев: 2
На данный момент принимаются меры по розыску военного.
Пропал военный 10-й горно-штурмовой бригады
Пропал военный 10-й горно-штурмовой бригады
УНИАН

Сегодня на Донбассе во время боя пропал без вести солдат 10-й горно-штурмовой бригады. 

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Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операция объединенных сил, передает УНН.

“В ходе боевого столкновения, которое состоялось 29 ноября в полосе ответственности бригады, пропал без вести солдат Сергей Проданюк“, - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-центре штаба, командованием части принимаются меры по розыску военнослужащего.

Напомним, ранее находящийся в декрете заместитель начальника ГлавКЭУ Министерства обороны Украины задержал в Киеве дезертира из 38-го зенитно-ракетного полка из зоны ООС, который попрошайничал на улицах столицы.

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Теги: солдат, бой, пропал, Донбасс
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Комментариев (2)
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Негорро    29.11.2018, 17:59
Оценка:  0
Негорро
Одно из двух:либо этого наёмного"героя"стреножи ли и в качестве"языка"взяли ДРГ сепаров,либо он тупо ушёл к местным за самогоном и"пропал"как обычно,на время попойки...Склоняюсь на 99% ко второй версии,ибо"язык"из алкоголика никакой...
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    29.11.2018, 18:29
Оценка:  -2
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Из тебя зато знатный и язык и алкаш!
p.s. Там еще кролик где-то...
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