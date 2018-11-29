На Донбассе во время боя пропал солдат

На данный момент принимаются меры по розыску военного.

Сегодня на Донбассе во время боя пропал без вести солдат 10-й горно-штурмовой бригады.

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Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операция объединенных сил, передает УНН.

“В ходе боевого столкновения, которое состоялось 29 ноября в полосе ответственности бригады, пропал без вести солдат Сергей Проданюк“, - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-центре штаба, командованием части принимаются меры по розыску военнослужащего.

Напомним, ранее находящийся в декрете заместитель начальника ГлавКЭУ Министерства обороны Украины задержал в Киеве дезертира из 38-го зенитно-ракетного полка из зоны ООС, который попрошайничал на улицах столицы.