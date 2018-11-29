МинВОТ доказало блокирование Россией свободного движения кораблей по Азову

Как видно на выложенной министерством карте, в районе Керченского пролива по состоянию на вторник скопился 421 корабль.

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Россия блокирует проход кораблей в акватории Керченского пролива. Об этом на своей странице в Facebook сообщило Министерство по вопросам оккупированных территорий.

По данным дистанционного зондирования проведенного мониторинга района Керченского пролива в период с 25 по 27 ноября 2018 обнаружено чрезвычайно большое скопление кораблей, пишет пресс-служба ведомства.

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“В период с 25 по 27 ноября количество кораблей в Керченском проливе и вблизи него увеличилось более чем 2,5 раза - с 167 до 421 корабля“, - отметили в министерстве.

Министерство по вопросам оккупированных территорий показало, что происходит в районе Керченского пролива facebook.com/MinistryforTOTandIDPs

Из-за блокирования и преграждения РФ прохода по Керченскому проливу украинские и иностранные торговые суда вынуждены оставаться в акватории Черного и Азовского морей без дальнейшей возможности захода в порты Бердянска и Мариуполя, подчеркивает ведомство.

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“Такие действия России могут свидетельствовать об умышленном нарушении норм Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 2003 года“, - говорится в сообщении.

В частности, Россия нарушает право Украины и третьих государств на свободу судоходства и на мирный проход по международному проливу, уточнили в министерстве.

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Напомним, ранее МинВОТ показало карту, согласно которой захваченные Россией украинские военные корабли пребывали на момент нападения в международных водах.

Кроме того, часть кораблей не могли покинуть порт Мариуполя или попасть в порт Мариуполя с грузом из-за блокирования Россией передвижения по Азовскому морю.