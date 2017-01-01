Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Протест "евроблях": ГФС оценила потери таможни

Комментариев: 0
В Государственной фискальной службе сообщили, что госбюджет ежедневно недополучал около 45 млн гривен из-за блокировки пунктов пропуска.
Блокада дорог "евробляхерами"
Блокада дорог "евробляхерами"
Вести

Государственная фискальная служба оценивает потери государственного бюджета из-за блокирования пунктов пропуска на западной границе Украины владельцами автомобилей на иностранных номерах почти в 45 млн грн. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщается на сайте ведомства.

По данным ГФС, львиная доля приходится на Львовскую таможню - 30 млн грн бюджетных потерь в день.

"Из-за блокирования пунктов пропуска Волынской, Закарпатской и Львовской таможен ГФС собственниками транспортных средств на иностранной регистрации госбюджет ежедневно в среднем терял около 45 млн грн", - говорится в сообщении.

В ГФС добавили, что среднедневные отчисления от указанных таможен 20 ноября составили 189 млн грн, 27 ноября - 145 млн грн.

Ранее сообщалось, что на пункте пропуска Краковец на границе с Польшей возобновляется акция протеста "евробляхеров".

Напомним, 25 ноября владельцы авто с иностранной регистрацией начали блокировать пункты пропуска на западном участке границы. По состоянию на утро 28 ноября подъездные пути к двум пунктам пропуска на Закарпатье были заблокированными. В тот же день протесующие разблокировали все подъездные пути.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Таможня, граница, Госбюджет, потери, Фискальная служба, пункт пропуска, ГФС, евробляхи
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь